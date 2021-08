Nhóm người nấp sau cửa cuốn khép hờ giữa mùa dịch, màn "đột kích" sau đó khiến tất cả cúi mặt

Việt Nam đang trải qua đợt dịch Covid-19 thứ 4 với nhiều diễn biến phức tạp và nguy hiểm, với số ca nhiễm bệnh tăng cao, nhiều tỉnh thành đã phải thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Bộ Y tế.

Mặc dù phần lớn người dân thấu hiểu nỗi khổ của y bác sĩ ở tuyến đầu chống dịch nên đã chấp hành đúng yêu cầu "ở nhà không la cà", thì vẫn còn số ít người chủ quan, "trốn" đi tụ tập, nhậu nhẹt.

Mới đây, mạng xã hội chia sẻ rần rần đoạn clip ghi lại cảnh lực lượng chức năng bắt gọn nhóm người trốn trong quán nhậu, vô tư ngồi uống bia. Ngay khi công an đẩy chiếc cửa cuốn lên, phát hiện khoảng chục người trong căn nhà đang vui v nhậu, không một ai đeo khẩu trang, nói chuyện thoải mái trong cự ly gần.

Cả chục người trốn trong quán nhậu, vô tư uống bia trong đợt giãn cách xã hội chống dịch

Tất cả đều ngơ ngác, có đối tượng còn cố tình quay mặt đi trốn tránh. Tuy nhiên, đáng nói là người đàn ông áo đỏ ngồi cạnh tường mặc dù có giật mình lúc đầu, nhưng ngay sau đó lại bình thản uống nốt cốc bia như không có gì xảy ra.

Đến hiện tại vẫn chưa rõ địa điểm xảy ra sự việc là ở đâu, những người vi phạm bị xử lý thế nào nhưng hành động bất chấp lệnh giãn cách tụ tập trong mùa dịch này đã nhận phải chỉ trích dữ dội của dân mạng.

- "Bắt hết vào rồi cho đóng tiền phạt thật nặng là sau chừa hết".

- "Chán cái ý thức thật đấy, khi ngoài kia bao người mệt phát ngấy chống lại dịch bệnh thì vẫn còn nhiều thành phần vô ý thức đến thế này. Đến khi bị bắt hết vào thì mới sợ".

- "Chắc nghĩ uống bia sẽ chặn được Covid-19 đây mà".

- "Ông áo đỏ bình thản thế".

- "Mấy anh công an bắt hết vào đi ạ, chứ chính những thành phần vô ý thức thế này mới khiến tình hình dịch bệnh ngày một nghiêm trọng đấy".

Tác giả: Lim

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc