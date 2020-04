Xã đội phó đóng vai đồ tể trốn truy nã

Hoàng Văn Hải khi bị bắt

Hành trình trốn nã của Xã đội phó

Hơn chục năm trước, tại xã Công Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An), Hoàng Văn Hải (SN 1960) được biết đến là Xã đội phó của xã này. Bản thân vốn là thương binh 4/4 nên Hải ít nhiều có được sự tin tưởng của người dân. Do vậy, khoảng tháng 10/2007, khi nghe thông tin Hải có khả năng “chạy” chế độ cho những người có công với cách mạng chưa được hưởng chế độ theo quy định của nhà nước, nhiều người đã tìm đến nhờ giúp đỡ.

Tuy nhiên, tất cả chỉ là màn kịch mà Hải tự dựng lên hòng chiếm đoạt tiền của người khác khi bản thân đang rơi vào cảnh nợ nần chồng chất, không còn khả năng chi trả. Quá trình gặp gỡ những người có nhu cầu, Hải cho biết ai muốn làm chế độ thì phô tô giấy tờ liên quan đưa cho mình kèm theo một khoản tiền để lo “kinh phí”. Hải hứa trong vòng 3 - 6 tháng sẽ có quyết định hưởng chế độ. Tin vào chức danh, bản quyết định chế độ có sẵn (thực chất do Hải tẩy xóa sửa chữa để nhằm mục đích lừa đảo) và những lời ngon ngọt của Hải, trong khoảng thời gian từ tháng 10/2007 - 11/2013, nhiều người đã tìm đến nhờ giúp đỡ.

Sau thời gian chờ đợi nhưng không có kết quả, nhiều người lo lắng, đến hỏi Hải thì nhận được thông báo “vẫn đang xúc tiến” hoặc sắp có kết quả. Sau nhiều lần nhận được lời hứa hẹn suông, người dân bắt đầu nghi ngờ nên làm đơn trình báo công an. Vào cuộc điều tra, cơ quan chức năng xác định Hoàng Văn Hải đã chiếm đoạt hơn 785 triệu đồng của 45 bị hại đến từ các huyện Yên Thành, Nghĩa Đàn, Nghi Lộc, Thị xã Thái Hòa...

Bị cáo Hoàng Văn Hải lĩnh 12 năm tù (ảnh: Công an Nghệ An)

Ngày 18/3/2014, Công an huyện Yên Thành ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Hải về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, lúc này đối tượng đã không còn ở địa phương nên ngày 18/5/2014, Công an huyện Yên Thành ra quyết định truy nã toàn quốc Hoàng Văn Hải để phục vụ công tác điều tra. Lại nói về Hải, sau khi biết mọi chuyện đã bại lộ, đối tượng này bỏ vợ và 3 đứa con để lẩn trốn. Hải “dông” tuốt vào vùng đất xa lạ ở xã Đắk Rung, huyện Đắk Song (Đắk Nông) để sinh sống.

Trong thời gian này, đối tượng bị truy nã hoàn toàn cắt đứt liên lạc với người thân. Do vậy, vợ con ở quê nhà không biết thông tin gì về chồng của mình. Tại đây, nhờ tài ăn nói, Hải đã lấy lòng được người phụ nữ kém hơn mình 20 tuổi, đã lỡ một lần đò, có một người con riêng. Hai người chung sống với nhau như vợ chồng nhưng không hôn thú và có một con chung. Hàng ngày Hải chọn nghề mổ lợn để sinh sống. Tham gia buôn bán với người dân địa phương nhưng Hải hạn chế tiếp xúc với người lạ vì sợ lộ thân phận. Đến khi con gái riêng của vợ xuống TP Biên Hòa (Đồng Nai) để theo học lớp trung cấp, Hải cũng bỏ nghề “đồ tể” xuống đây làm bảo vệ trong một trang trại lợn. Trong suốt thời gian bỏ trốn, Hải đã kịp làm thêm hai chứng minh nhân dân với các năm sinh 1960 và 1962. Với vỏ bọc mới, năm sinh mới, Hải luôn tin rằng mình đã an toàn.

Tuy nhiên, cách đó cả nghìn cây số, các trinh sát truy nã PC10 Công an Nghệ An vẫn luôn truy tìm tung tích Hải. Sau khi có được nguồn tin Hải đang ở Tây Nguyên, các trinh sát đã ngược vào Nam để truy bắt đối tượng. Ngày 20/4/2019, khi tổ công tác có mặt ở Biên Hòa thì Hải đã ngược về Đắk Nông thăm vợ con. Quá trình truy bắt đối tượng ma mãnh như Hải khiến các trinh sát gặp nhiều khó khăn. Thứ nhất, trong một thôn có đến gần 2.000 nhân khẩu, trong đó phần nhiều là dân tứ xứ đổ về thì việc truy tìm thông tin về Hải là điều không hề dễ dàng. Hơn nữa mặc dù có tới 3 chứng minh nhân dân nhưng Hải không bao giờ đứng tên đăng kí hay tham gia bất cứ hoạt động gì ở địa phương.

Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Tổ truy bắt xác định đúng căn nhà mà Hải đang ở. Nhưng lúc này, Hải dường như “đánh hơi” được hành tung của mình bị lộ nên đã rời khỏi nhà, đi đường tắt xuống Biên Hòa. Đến ngày 26/4, khi Hải vừa đón con riêng của vợ đi học về tới nhà trọ thì công an Nghệ An đón lõng, bắt giữ. Lúc này, Hải vẫn khăng khăng mình không phải là người có lí lịch như trong quyết định truy nã. Nhưng, trước những bằng chứng không thể chối cãi, Hải đã cúi đầu nhận tội, kết thúc 5 năm trốn nã.

Hối hận sau những ngày chạy trốn

Mới đây, TAND tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử Hoàng Văn Hải về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Từ sáng sớm, nhiều cựu chiến binh, thanh niên xung phong đến từ các huyện Yên Thành, Nghĩa Đàn, Nghi Lộc…đã bắt xe khách, hoặc đi xe máy đến đây để tham dự với tư cách bị hại. Mỗi người một hoàn cảnh nhưng ai cũng trông mệt mỏi, khắc khổ. Bởi họ đa phần đều có hoàn cảnh khó khăn, do thiếu hiểu biết nên đã mắc bẫy chiêu trò của Hải. Nhiều người đã lâm vào cảnh nợ nần khi mất một khoản tiền lớn cho Hải.

Một người bị hại lớn tuổi chia sẻ, chỉ vì tin tưởng Hải là một thương binh, lại là xã đội phó nên khi nghe ông ta đề cập có thể “chạy” được chế độ, họ đã làm theo, không một chút nghi ngờ, để rồi sau đó mới biết mình đã bị lừa.

Trước bục khai báo, Hoàng Văn Hải tỏ ra ăn năn, hối cải, khai nhận hành vi phạm tội của mình. Bị cáo khai vì nợ khoản tiền lớn, không có khả năng chi trả nên đã làm liều, “vẽ” ra chuyện chạy việc các thương binh để lấy tiền. Sau khi lấy tiền của các bị hại, bị cáo không “chạy” chế độ như cam kết mà dùng trả nợ, tiêu xài cá nhân. Khi vụ việc bị bại lộ, bị cáo vì sợ hãi nên trốn khỏi địa phương. Được biết, trước khi hầu tòa Hoàng Văn Hải đã bồi thường cho các bị hại gần 160 triệu đồng.

Trong lời nói sau cùng, bị cáo gửi lời xin lỗi các bị hại và mong Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt để bị cáo sớm hòa nhập cộng đồng, làm ăn để trả nợ cho các bị hại. Tòa nhận định, hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, thuộc trường hợp đặc biệt nghiêm trọng. Bị cáo là đối tượng liều lĩnh, dùng thủ đoạn gian dối trong một thời gian dài, đối với nhiều người, nhiều lần. Việc làm của bị cáo không gây thiệt hại cho bị hại mà còn ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân, gây tâm lý hoang mang cho xã hội, làm ảnh hưởng đến uy tín của các cơ quan chức năng, nhất là các cơ quan liên quan đến việc xét duyệt chế độ chính sách đối với người có công với Nhà nước.

Do đó, cần có mức án nghiêm minh để có tính răn đe và phòng ngừa chung. Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Hoàng Văn Hải 12 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Về phần dân sự, tòa cũng buộc bị cáo phải bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt của các bị hại (trừ đi số tiền đã bồi thường).

Tác giả: Hoàng Long

Nguồn tin: Báo Pháp luật Việt Nam