Nhóm giả ‘cái bang’ Hội An: ‘Chúng tôi xin lỗi’

Từ sáng qua 31-3, một video clip ghi lại cảnh một nhóm người dắt díu nhau đi xin tiền giữa trung tâm phố cổ Hội An xuất hiện trên mạng xã hội. Bốn người này để bộ dạng rách rưới, đầu đội nón cời, khi đi trên phố lúc ngồi bên vệ đường đưa bát xin tiền người qua đường. Xác minh từ camera an ninh, công an biết được nhóm trên đến Hội An trên hai ôtô, gửi xe rồi cùng nhau đi bộ vào trung tâm phố cổ. Xác nhận với Tuổi Trẻ, một lãnh đạo Công an TP Hội An cho biết qua truy xuất biển số ôtô của nhóm này, công an xác định hai xe đứng tên Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ Nhôm) và người nhà của Vũ. "Nhưng để xác định người đi trên xe (và tham gia đi khất thực giả) có phải người nhà của Phan Văn Anh Vũ hay không thì cần phải có thời gian. Trong ngày 1-4, công an sẽ triệu tập những người này, hiện đang sinh sống tại Đà Nẵng, vào làm việc" - lãnh đạo Công an TP Hội An nói.