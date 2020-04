Người nhà ông Phan Văn Anh Vũ tổ chức diễn trò ăn xin tràn phố cổ Hội An

Ông Nguyễn Văn Sơn Phó Chủ tịch UBND TP.Hội An cho biết, từ sáng sớm 31.3 người dân khu phố cổ đã cấp báo chính quyền về sự xuất hiện của một nhóm khoảng 5-6 người, tay bị tay gậy, ăn mặc kiểu hành khất, diễn trò ăn xin khắp nơi.

Tuy nhiên, khi xác minh thì họ không phải là những người hành khất thật mà là một nhóm du khách cải trang, diễn trò để chụp ảnh, quay phim... đăng Facebook.

Bước đầu truy tìm, cơ quan chức năng đã xác định “đối tượng ăn xin” là người nhà của ông Phan Minh Cương và Phan Văn Anh Vũ.



Hình ảnh vừa phản cảm, gây rối loạn nhân tâm, ảnh hưởng trật tự công cộng. Đặc biệt trong bối cảnh toàn xã hội đang nỗ lực chống dịch COVID-19.

Cả Chính phủ lẫn chính quyền các cấp đều ban hành các quyết định cấm tụ tập đông người, hạn chế ra đường khi không cần thiết... thì hành vi này khó chấp nhận được.

Các "đối tượng ăn xin" này đã diễn trò khắp nơi trong khu phố cổ.

Chính quyền Hội An đã giao cho công an truy vết, điều tra để phạt hành chính theo Nghị định 176 năm 2013 của Chính phủ về quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế.

Điều bất ngờ hơn, là nhóm người "ăn xin" này là người nhà, vợ của 2 bị can Phan Văn Anh Vũ và Phan Minh Cương (đang bị tạm giam trong vụ án liên quan đến sai phạm đất đai tại Đà Nẵng).

Một trong 2 ôtô chở các"đối tượng ăn xin" đứng tên ông Phan Văn Anh Vũ.



Truy xuất camera an ninh, công an Hội An bước đầu xác định nhóm phụ nữ "ăn xin" này đi trên 2 ôtô sang trọng. Trong đó, 1 ôtô đứng tên Phan Văn Anh Vũ và 1 ôtô đứng tên Nguyễn Thị Thu Hiền - vợ Vũ.

Tác giả: AN THƯỢNG

Nguồn tin: Báo Lao Động