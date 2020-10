Nhóm đối tượng lập kênh Youtube bán kết quả lô đề chiếm đoạt hàng tỷ đồng sa lưới

Bán kết quả lô đề chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Ngày 1/10, thông tin từ Công an Nghệ An cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, khởi tố nhóm bị can gồm: Dương Công Cường (38 tuổi), Trần Văn Nguyên (27 tuổi), Trần Văn Thái (29 tuổi), cùng trú tại xóm 7, xã Ngọc Sơn, huyện Quỳnh Lưu; Nguyễn Tiến Toàn (24 tuổi) trú tại xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An và Nguyễn Quốc Học (24 tuổi), trú tại xã Diễn Lâm, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.

Được biết đây là những đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức mua bán số lô, đề trên kênh Youtube. Theo đó, đầu năm 2019, có một nhóm đối tượng đã bị đội Cảnh sát PCTP sử dụng công nghệ cao, phòng CSHS bắt giữ về hành vi này. Một thời gian sau, Công an tỉnh Nghệ An đã phát hiện, bắt giữ nhiều đối tượng khác cũng với phương thức, thủ đoạn tương tự.

Gần đây, xuất hiện thêm nhóm đối tượng sử dụng phương thức này để lừa đảo chiếm đoạt tiền. Sau thời gian dài theo dõi, các trinh sát nắm được phương thức thủ đoạn của chúng. Theo đó, 5 đối tượng Cường, Nguyên, Thái Toàn, Học và Phạm Văn Báu (24 tuổi), trú tại xã Ngọc Sơn, huyện Quỳnh Lưu có biểu hiện hoạt động liên quan đến lừa đảo mua bán số lô, đề trên mạng internet.

Hai đối tượng trong nhóm đối tượng lập kênh Youtube soi cầu bán kết quả xổ số.

Các đối tượng “nổ” mình có khả năng “soi cầu”, phán đoán kết quả lô, đề để đưa ra những con số để lừa đảo khách hàng. Để thực hiện hành vi lừa đảo, các đối tượng tự tạo hoặc thuê kênh Youtube sau đó đăng video “soi cầu” để khách hàng theo dõi.

Khi có kết quả quay thưởng xổ số miền Bắc, các đối tượng sử dụng máy tính, micro làm video có nội dung nhận xét kết quả xổ số ngày hôm đó, dự đoán các số trúng giải của ngày hôm sau. Chúng “cam kết” tỷ lệ trúng cao đến 99%. Trong video chúng đăng có thông tin về số điện thoại của để khách hàng liên lạc. Tinh vi hơn, chúng còn mua tài khoản ngân hàng của người khác để khách hàng chuyển tiền vào đó.

Rủ nhau...xộ khám

Nhận thấy tình hình phức tạp, Công an tỉnh Nghệ An đã lập chuyên án để đấu tranh làm rõ. Khi đã có đủ chứng cứ và tài liệu, các trinh sát chia thành nhiều mũi phối hợp với công an địa phương tiến hành đột kích, đồng loạt bắt giữ, khám xét nơi ở của các đối tượng Cường, Nguyên, Thái Toàn, Học và Phạm Văn Báu; Cơ quan chức năng thu giữ 4 máy tính xách tay, 14 điện thoại, 2 bộ chỉnh âm và micro, 1 ôtô, 19 thẻ ATM có số tiền xấp xỉ 400 triệu đồng. Thủ đoạn của chúng rất tinh vi, chúng sử dụng phòng, nhóm kín trên trang Youtube, những khách hàng tham gia phải nộp tiền phí theo tuần hoặc tháng.

Các đối tượng chúng nhắm đến là những người ham mê cờ bạc, lô, đề chi rất nhiều tiền vào trò đỏ đen này. Có một số người trúng "ăn may" trúng vài lần nhưng đa phần nạn nhân sau khi chuyển tiền cho chúng để mua số lô đề thì đều bị trượt. Dù mất tiền nhưng do biết việc đánh lô đề là vi phạm pháp luật nên các nạn nhân đều không dám trình báo, gây khó khăn cho công tác điều tra.

Bước đầu, cơ quan điều tra làm rõ số tiền các đối tượng lừa đảo là trên 3 tỷ đồng. Hiện, ban chuyên án đang được điều tra mở rộng.

Trước đó, vào tháng 4/2020, Công an tỉnh Nghệ An, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Văn Cừ (29 tuổi), trú tại xã Xuân Quan, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Lê Văn Cừ lập kênh Youtube quảng cáo soi kết quả lô đề ngày hôm sau với cam kết tỉ lệ trúng lên đến 80-95%. Thời điểm công an bắt giữ, trong tài khoản của Cừ có tới 12 tỷ đồng.

