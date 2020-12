Nhóm 'anh em xã hội' đánh kẻ hành hung nữ sinh sau va chạm giao thông có phạm luật?

Lê Tấn Thành tại cơ quan công an. Ảnh: PLO

Ngày 10/12, liên quan đến vụ nữ sinh bị đối tượng Lê Tấn Thành (29 tuổi, ngụ phường Trương Bình Hiệp) đánh dã man sau va chạm giao thông luật sư Ngô Huỳnh Phương Thảo (thuộc Đoàn Luật sư TP.HCM) cho báo Thanh niên biết, hành vi của nhóm “anh em xã hội” tự ý xông vào nhà bắt giữ rồi hành hung Thành có thể bị xử phạt hành chính do gây mất an ninh trật tự, hoặc cơ quan chức năng sẽ truy cứu trách nhiệm hình sự nếu có dấu hiệu của tội phạm.

Theo luật sư Thảo, việc Thành được cho là "có hành vi côn đồ, hung hãn liên tiếp đánh, đạp vào mặt và đầu khiến nữ sinh bị trọng thương" thì đã có cơ quan chức năng xem xét, xử lý đúng người đúng tội, không bỏ lọt tội phạm. Tuy nhiên, việc nhóm "anh em xã hội" chỉ vì bức xúc, bất bình mà tìm đến nhà bắt giữ, hành hung Thành rồi phát tán clip “xử lý” Thành lên mạng xã hội là hành vi sai trái.

Luật sư Thảo phân tích, trong trường hợp này, Thành là nạn nhân của một vụ hành hung không có mâu thuẫn cá nhân từ trước. Trong khi đó, Thành còn bị công khai hình ảnh bị hành hung lên mạng xã hội xâm phạm quyền bảo vệ danh dự, nhân phẩm của một cá nhân. Do đó, tùy vào mức độ thương tích, cũng như động thái gửi đơn tố cáo của Thành mà cơ quan chức năng có thể xử lý hành chính hoặc hình sự nhóm người này.

Về góc độ xã hội, nếu chỉ vì bất bình một cá nhân nào đó có hành vi sai phạm rồi tự ý bắt giữ, hành hung gây tổn hại sức khỏe tính mạng, danh dự, nhân phẩm của họ là việc làm vô pháp, khi “lấy một cái sai để xử lý cái sai”.

Qua trường hợp này, luật sư Thảo khuyến cáo, để bảo vệ chính bản thân, mỗi người dân khi thấy người khác sai phạm nên thực hiện quyền tố giác tội phạm để cơ quan chức năng có thể can thiệp xử lý kịp thời. Bên cạnh đó, người dân tuyệt đối không nên tự ý hành động “ăn miếng trả miếng”, can thiệp kể cả sự việc có liên quan đến quyền và lợi ích của bản thân hay không.

Ngoài ra, luật sư Thảo cũng lưu ý thêm, do trong một số trường hợp, hành vi ẩu đả một cách chủ quan có thể cấu thành tội phạm khiến cuộc sống của một người đáng lẽ không liên quan hoặc bị hại trở thành bị can trong một vụ án không đáng có.

Trước đó, như báo chí đã đưa tin, khoảng 17h ngày 7/12, Lê Tấn Thành đi xe máy chở theo một phụ nữ, chạy trên đường Bùi Ngọc Thu. Khi đến đoạn thuộc khu phố 5, phường Tương Bình Hiệp, Thành rẽ sang đường đột ngột nên xảy ra va chạm với xe đạp điện của 2 nữ sinh chạy phía sau.

Cú va chạm khiến cả hai xe ngã ra đường. Tiếp đó, một phụ nữ chạy xe ngay sau hai học sinh cũng không kịp xử lý nên lao vào hiện trường vụ tai nạn. Ngay sau khi xảy ra va chạm, Thành lao đến đá vào mặt một nữ sinh. Chưa dừng lại, anh ta tiếp tục đấm, đá và rút gậy ba khúc đánh mạnh vào người nạn nhân. Người dân đến can ngăn, Thành mới dừng tay, lên xe rời khỏi hiện trường. Còn nữ sinh bị thương được đưa vào bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Vụ việc được camera an ninh ghi lại.

Đáng lưu ý, sau khi vụ việc này xảy ra, bức xúc trước hành động của thanh niên, một số anh em xã hội sau khi tìm đến nhà đã xông vào đánh đấm túi bụi. Sau đó, hàng chục thanh niên đã đến dẫn nam thanh niên này về quán nước, đồng thời theo người quay clip cho biết đã mời gia đình hai em học sinh đến để thanh niên này gửi lời xin lỗi.

Đến chiều 8/12, Công an TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đã bắt khẩn cấp Lê Tấn Thành để làm rõ việc đánh nữ sinh sau va chạm giao thông. Theo cơ quan công an, Thành là nam thanh niên đã lao đến đá vào mặt nữ sinh, rút gậy ba khúc đánh mạnh vào người nạn nhân. Bước đầu Thành đã thừa nhận hành vi đánh nữ sinh đi xe đạp điện. Theo Thành, lúc đó có uống rượu và đã "xỉn rồi".

Được biết, Lê Tấn Thành là đối tượng thuộc diện giám sát của công an địa phương. Trước đó, năm 2008, Thành xảy ra mâu thuẫn với một người tại địa phương, sau đó, hai bên xảy ra xô xát, Thành đánh người này thương tích 33%. Với hành vi côn đồ, Thành bị TAND TP Thủ Dầu Một tuyên phạt 8 năm tù về tội cố ý gây thương tích. Đến năm 2015, do cải tạo tốt, Thành được trả tự do.

Ngày 10/12/2020, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc cho biết, đã chỉ đạo Công an tỉnh Bình Dương khẩn trương hoàn thiện hồ sơ vụ án và truy tố đối tượng Lê Tấn Thành - kẻ đánh nữ sinh sinh sau va chạm giao thông trước pháp luật xử lý vụ án nghiêm túc, quyết liệt để răn đe.

