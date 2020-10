Nhói lòng hình ảnh hạnh phúc bên gia đình của Thượng úy Công an trước khi hy sinh

Như CAND online đã đưa tin, lúc 16h30 ngày 17/10/2020, UBND xã Hướng Việt, huyện miền núi Hướng Hóa (Quảng Trị) thông báo có 7 người dân thôn Tà Rùng-Ka Tiêm đi làm rẫy bị mất tích. Nhận được tin báo, Công an xã và UBND xã Hướng Việt cử 7 cán bộ tham gia tìm kiếm.

Lúc 18h cùng ngày, khi đoàn đến Km193 đường Hồ Chí Minh (nhánh Tây Hướng Việt đi Quảng Bình) thì bị núi sạt lở. Hậu quả, Đại úy biên phòng Lê Văn Dùy, Phó Bí thư Đảng ủy xã Hướng Lập (Bộ đội Biên phòng tăng cường đảm nhiệm công tác này) bị gãy chân trái; Thượng úy Trương Văn Thắng, Công an xã Hướng Việt hy sinh tại chỗ; ông Hồ Văn Sinh, Chủ tịch UBND xã Hướng Việt bị chấn thương nặng; 4 người còn lại đến thời điểm hiện tại đang mất tích.

Thượng úy Trương Văn Thắng (bìa trái) khi nhận quyết định tăng cường về Công an xã, tháng 3/2020.

Ngay khi nhận được thông tin, lực lượng Công an huyện Hướng Hóa phối hợp Đồn Biên phòng Cù Bai đóng tại xã Hướng Lập (giáp xã Hướng Việt) và Công an các xã Hướng Lập, Hướng Việt, Hướng Phùng nhanh chóng tiếp cận hiện trường, đưa người hy sinh ra khỏi nơi gặp nạn và người bị thương đến cơ sở y tế địa phương cứu chữa.

Thượng úy Trương Văn Thắng, sinh năm 1989, quê quán Quảng Sơn, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình. Vào ngành ngày 3/2/2010; đến 3/2020 đến công tác tại Công an xã Hướng Việt, huyện miền núi Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. Thượng úy Thắng có vợ và con trai hơn 1 tuổi, sống với bố mẹ vợ tại huyện Triệu Phong (Quảng Trị). Được biết, hoàn cảnh gia đình bố mẹ đẻ tại Quảng Bình và gia đình anh còn nhiều khó khăn.

Những khoảng khắc hạnh phúc của Thượng úy Thắng bên vợ và con trai (ảnh trái) và một cháu gái trong họ.

Thượng tá Hồ Sỹ Nhung, Trưởng Công an huyện Hướng Hóa cho biết, ngay sau đề án của Bộ Công an về điều động Công an chính quy về công tác tại xã, Thượng úy Thắng đã không ngại khó ngại khổ, tình nguyện xung phong lên xã biên giới Hướng Việt thuộc huyện miền núi Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị công tác.

Quá trình công tác tại Đội CSHS Công an tỉnh Quảng Trị cũng như ở đơn vị mới là Công an xã Hướng Việt, Thượng úy Thắng luôn được đồng đội tin yêu và đánh giá cao năng lực, sự đóng góp cho công tác của đơn vị.

Do vợ chưa có việc làm nên sau khi tình nguyện xung phong lên công tác tại Hướng Việt, Thượng úy Thắng có thuê một phòng trọ tại địa bàn mới để ở. Thi thoảng, vợ và con trai anh lại vượt gần trăm cây số đường núi đèo dốc lên đây thăm chồng, cha.

Ngay sau Thượng úy Thắng hy sinh rất thương tâm, đồng đội đơn vị, Công an huyện Hướng Hóa và Công an tỉnh Quảng Trị đã đến sự thăm hỏi, động viên gia đình.

Tác giả: Thanh Bình

Nguồn tin: cand.com.vn