Nhiều nơi ngập nước, sạt lở đất đá nghiêm trọng do mưa lũ ở Nghệ An

Sạt lở tại mép đường trên tuyến đi vào xã Nậm Giải

Tại huyện Quế Phong, trên tuyến đường đi vào xã Nậm Giải, cụ thể tại km1+300 và tuyến đường đi từ xã Châu Thôn đến xã Tri Lễ đều bị ách tắc, tiềm ẩn mối nguy hiểm. Do trời vẫn liên tục mưa, khiến cho nhiều vị trí bị ngập nước, sạt lở đất đá. Ngay sau khi sự cố xảy ra, lãnh đạo huyện Quế Phong và các ban ngành liên quan đã kịp thời đi kiểm tra, cử lực lượng chốt chặn các vị trí nguy hiểm để đảm bảo sự an toàn cho các phương tiện lưu thông qua những tuyến đường này.

Tại huyện Con Cuông, trên Quốc lộ 7 đoạn qua xã Lạng Khê cũng xuất hiện nhiều vị trí bị đất đá từ trên vách núi sát đường trượt xuống làm cho giao thông bị ngừng trễ, các phương tiện đi lại vô cùng khó khăn.

Tính đến chiều 19/10, huyện Tương Dương đã có 4 cây cầu tràn bị ngập nước. Cụ thể, cầu tràn Chà Lạp 1 và Chà Lạp 2 bị ngập sâu gần 0,7m; còn 2 cầu tràn ở xã Châu Phong bị ngập gần 1m. Ngập cầu sâu, thêm nhiều tuyến cũng bị ngập nên người dân không thể đi lại.

Để đảm bảo an toàn cho nhân dân trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, Tỉnh ủy Nghệ An đã có công điện số 01 yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng khẩn trương lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống chính trị và các lực lượng vào cuộc triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, tránh và khắc phục hậu quả lũ lụt. Tuyên truyền, vận động nhân dân đề cao cảnh giác và có phương án phòng, tránh thiên tai.

Tràn Vai Chón, xã Châu Phong (huyện Quỳ Châu) bị ngập sâu

Tỉnh ủy Nghệ An đồng thời yêu cầu phải kiên quyết chỉ đạo di dời người và tài sản khỏi những nơi có nguy cơ lũ ống, lũ quét, sạt lở đất; hạn chế tối đa thiệt hại khi xảy ra tình hống. Tại các điểm giao thông ngập lụt, sạt lở đất, đá nguy hiểm, cần triển khai các biện pháp cảnh báo, bố trí lực lượng ứng trực, kiên quyết không để người và các phương tiện lưu thông qua.

Nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh tiếp tục cho học sinh mầm non, tiểu học nghỉ học để đảm bảo an toàn cho các em. Ông Nguyễn Trọng Hoàn – Chánh văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An cho biết: “Sở GD&ĐT cho phép các phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện chủ động việc cho học sinh nghỉ tuỳ tình hình thời tiết. Và cũng yêu cầu tổ chức trực ban 24/24, duy trì liên hệ ứng cứu kịp thời; tập trung rà soát các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở…”

Tại các tuyến đường bị ngập nước, chia cắt, sạt lở đất đá, chính quyền địa phương đã cắm biển cảnh báo và bố trí lực lượng gác chặn, hướng dẫn giao thông cho người dân.

Tỉnh Nghệ An là tỉnh có nhiều huyện miền núi với địa hình rất phức tạp, đa số các tuyến đường giao thông đều nằm cạnh vách núi. Hơn nữa, có rất nhiều hồ chứa nước thuỷ điện đang vận hành. Với tình trạng nhiều ngày mưa lớn, người dân cần phải hết sức chú ý.

Tác giả: Thanh Phương

Nguồn tin: Báo Pháp Luật