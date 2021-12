Nhiều học viên chứng minh 'không mua bằng' ĐH Đông Đô, yêu cầu hoàn trả học phí

Trước đó, trong văn bản của Trường ĐH Đông Đô do PGS.TS Lê Ngọc Tòng - thời điểm đó là phó hiệu trưởng - ký ban hành ngày 13-11-2019 về việc đảm bảo quyền lợi cho sinh viên, học viên, nêu rõ: "Đối với những sinh viên học thật, thi thật và đã được nhà trường cấp văn bằng 2 tiếng Anh, nếu văn bằng này không được Bộ GD-ĐT công nhận thì sinh viên có thể nộp lại văn bằng và nhà trường hoàn trả lại học phí. Đối với những sinh viên đang theo học văn bằng 2 tiếng Anh (học thật, thi thật), nhà trường tạm dừng việc đào tạo và sẽ giải quyết quyền lợi cho học sinh sau khi có kết luận của Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an". Tuy nhiên, sau nhiều lần làm việc với nhà trường, các học viên vẫn không nhận lại được số tiền học phí đã nộp. Tháng 6-2020, bà Nguyễn Thị Hiền gửi đơn phản ánh lên Bộ GD-ĐT kiến nghị bộ có văn bản đề nghị Trường ĐH Đông Đô trả lại tiền học phí cho học viên. Ngày 24-6-2020, phó chánh thanh tra Bộ GD-ĐT Ngô Minh Hưng trả lời đơn của bà Hiền có nêu: Bộ GD-ĐT sẽ chỉ đạo Trường ĐH Đông Đô thực hiện trách nhiệm của mình, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người học. Đến tháng 5-2021, bà Hiền có gửi đơn lên Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an về yêu cầu Trường ĐH Đông Đô thực hiện cam kết về việc giải quyết quyền lợi cho các học viên đã nộp tiền. Trả lời đơn của bà Hiền về nội dung trên, ngày 10-5-2021, thiếu tướng Trần Văn Thiệp - phó thủ trưởng Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an - cho biết đơn vị đã gửi công văn đề nghị Trường ĐH Đông Đô phối hợp với các tổ chức, cá nhân rà soát giải quyết quyền lợi cho các cá nhân đóng tiền để học văn bằng 2 tiếng Anh tại các cơ sở đào tạo có ký hợp đồng với nhà trường. Được biết, tổng số tiền mà Trường ĐH Đông Đô đã thu lợi bất chính từ những học viên đang chứng minh "học thật, thi thật" này là hơn 18 tỉ đồng.