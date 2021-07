Nhiều hoạt động kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ 27/7 tại Nghệ An

Tối qua, 26/7, Thành đoàn Vinh - Nghệ An đã tổ chức lễ thắp nến tri ân tại nghĩa trang TP Vinh, nhằm tri ân, tưởng nhớ đến những Anh hùng Liệt sỹ đã hy sinh xương máu, hiến trọn đời mình cho độc lập tự do của dân tộc.

Nghĩa trang liệt sỹ TP Vinh là nơi yên nghỉ của những người con của quê hương, đất nước đã ra đi mãi mãi không về; các anh, các chị đã hiến dâng tuổi thanh xuân cho nền hòa bình độc lập dân tộc. Đã có hơn 200 ĐVTN tham dự buổi lễ.

Cũng trong thời gian này, nhiều đơn vị, địa phương trong tỉnh Nghệ An đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ.

Chiến sỹ trẻ Nghệ An thắp nến tri ân

Đoàn công tác Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An do bà Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban làm Trưởng đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương tại Khu Di tích lịch sử Truông Bồn, tưởng niệm anh hùng, liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ Quốc tế Việt - Lào, Nghĩa trang liệt sỹ huyện Đô Lương và Nghĩa trang liệt sỹ huyện Nghi Lộc.

Thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Lan.

Tại huyện Thanh Chương, đoàn công tác của HĐND tỉnh Nghệ An do đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã dâng hương, tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang xã Thanh Tiên, thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Lan, tại xã Xuân Tường (Thanh Chương - Nghệ An).

Lễ dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sỹ thị xã Cửa Lò - Nghệ An.

Trước anh linh của các anh hùng liệt sỹ, thay mặt lãnh đạo các cấp, ngành tỉnh Nghệ An, nguyện hứa sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu, cống hiến để xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh, để Nghệ An sớm “trở thành tỉnh khá của miền Bắc” như Bác Hồ hằng mong muốn và xứng đáng với sự hy sinh cao cả của các Liệt sỹ.

Tác giả: Thành Nam

Nguồn tin: Pháp luật Plus