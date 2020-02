Nhiều địa phương dự kiến đón học sinh trở lại trường từ 17/2

Trong suốt thời gian cho học sinh nghỉ học, các trường học ở TPHCM đã tích cực dọn dẹp vệ sinh, khử trùng theo yêu cầu của TPHCM. Cụ thể, trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai, quận Gò Vấp đã huy động cán bộ, giáo viên bắt tay vào dọn dẹp vệ sinh, lau chùi phòng học, thuốc khử trùng được phun từ trong lớp học cho đến nhà vệ sinh, hành lang, sân trường…

Tương tự, Trường THPT Nhân Việt, quận Tân Phú đã huy động cán bộ nhân viên tổng vệ sinh trường lớp, phun thuốc khử trùng mọi ngõ ngách. Trong khi đó, bộ phận giáo viên của trường tích cực tương tác với phụ huynh học sinh để vừa tuyên truyền phòng chống dịch, vừa ôn tập kiến thức cho các em thông qua các nhóm chát… Đại diện trường cho biết, công tác đón học sinh quay lại trường đã hoàn tất.

Theo ghi nhận của PV, nhiều trường học ở TPHCM đã trang bị nước rửa tay sát khuẩn cho học sinh ở dọc hành lang, nhà vệ sinh. Một số trường tiếp tục đặt hàng nước rửa tay và khẩu trang y tế để mỗi lớp có ít nhất 1 chai đặt trong lớp, học sinh nào không có khẩu trang sẽ được phát tặng miễn phí… Đại diện các trường cho biết, trong buổi học đầu tiên, dự kiến sẽ lồng ghép việc học với tuyên truyền kỹ năng, kiến thức phòng chống dịch Covid-19 cho học sinh.

Trong khi đó, Trường THPT Gò Vấp, quận Gò Vấp vừa có điều chỉnh kế hoạch dạy học kỳ 2, do phải nghỉ học phòng chống dịch bệnh Covid- 19. Theo đó, sau khi học sinh đi học bình thường trở lại, nhà trường sẽ dành các ngày thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần để tổ chức dạy bù cho học sinh đầy đủ kiến thức, theo đúng kế hoạch giảng dạy trong học kỳ 2. Giáo viên bộ môn tự kiểm tra, đánh giá học sinh tại lớp. Trong các ngày dạy bù thứ Bảy, các lớp bồi dưỡng học sinh giỏi được nghỉ học; giáo viên hướng dẫn học sinh giỏi cung cấp tài liệu cho học sinh tự nghiên cứu, hoặc bồi dưỡng vào thời gian thích hợp…

Phụ huynh lo lắng

Trước thông tin con gái học lớp 2 sẽ đi học lại vào tuần tới, chị Nguyễn Thị Hương, ngụ quận Bình Tân nửa mừng nửa lo. “Vui là vì con đi học trở lại, gia đình không bị xáo trộn về công việc, sinh hoạt. Nhưng vẫn lo dịch Covid- 19 còn nhiều diễn biến phức tạp, cho con đi học cũng sợ, không an tâm”, chị Hương nói.

Để đảm bảo an toàn, mấy hôm nay chị Hương liên tục tập cho con thói quen rửa tay, đeo khẩu trang đúng cách… “Tôi luôn dặn con hạn chế tiếp xúc với người lạ, lên lớp hạn chế nói chuyện riêng, tụ tập bạn bè… Trong thời điểm này, cẩn thận là trên hết”, chị Hương nói.

Hai tuần nay vợ chồng anh Phan Thanh Minh, ngụ quận 12 phải luân phiên thay nhau người đi làm, người ở nhà giữ con. Con anh Minh hiện 4 tuổi, đang học mầm non. “Cũng may là công ty thông cảm nên mới xin được cơ chế ngày nghỉ, ngày làm để trông con chứ không thì chỉ còn nước gửi về quê cho nội chăm”, anh Minh than thở. Con đi học trở lại, anh Minh cũng có phần lo lắng vì con còn nhỏ, sức đề kháng yếu trong khi dịch bệnh vẫn còn phức tạp…

Trước khuyến cáo của Bộ Y tế TPHCM là địa phương không có dịch, dịch không phát triển, học sinh có thể đi học trở lại là phù hợp, phụ huynh không nên quá lo lắng.

Trước đó, với tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid - 19, UBND TPHCM đã hai lần ra thông báo cho sinh nghỉ từ ngày 3 đến 16/2. Đợt nghỉ học này diễn ra ngay sau khi học sinh kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Có quá sớm?

Chiều ngày 12/2, UBND tỉnh Khánh Hòa có quyết định cho học sinh quay lại trường học kể từ ngày 17/2, sau 2 tuần nghỉ phòng chống dịch Covid-19. UBND tỉnh yêu cầu Sở GD&ĐT có trách nhiệm chỉ đạo các nhà trường xây dựng kế hoạch học tập, dạy bù kiến thức theo chương trình. Đồng thời, tập huấn cho giáo viên, học sinh về kiến thức phòng chống dịch bệnh cũng như yêu cầu Sở Y tế hướng dẫn nhà trường thường xuyên tiêu độc, khử trùng và dọn vệ sinh sạch sẽ theo đúng khuyến cáo của Bộ Y tế.

Trước đó, UBND tỉnh Đồng Nai cũng đã quyết định cho học sinh quay lại trường học từ ngày 17/2. Sở GD&ĐT TPHCM đề xuất cho học sinh quay trở lại trường học từ ngày 17/2.

Hôm qua, UBND Vĩnh Phúc đồng ý với đề xuất của Sở GD&ĐT cho học sinh tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 23/2, kéo dài thời gian nghỉ lên 3 tuần. Báo cáo của Sở GD&ĐT ngày 11/2 cho thấy, địa phương đang có 38 học sinh có biểu hiện ho, sốt, khó thở đang được theo dõi sức khỏe. Trước đó, sở này đã ra văn bản yêu cầu các trường học phải thực hiện tiêu độc, khử trùng trường học, sau khi phát hiện 1 học sinh lớp 10A2, Trường THPT Võ Thị Sáu, huyện Bình Xuyên dương tính với Covid-19. Nhiều học sinh trong lớp có tiếp xúc đã được cách ly để theo dõi sức khỏe. Sở này cũng đã phát đi văn bản yêu cầu các trường học thực hiện nghiêm việc ngừng tất cả các hoạt động liên quan đến trẻ em, học sinh ở trường học, trung tâm ngoại ngữ, tin học; giáo dục kỹ năng sống, dạy thêm học thêm trong suốt thời gian học sinh nghỉ học để phòng chống dịch.

Thời điểm này, nhiều địa phương vẫn đang xem xét diễn biến của bệnh Covid-19 để có quyết định cho học sinh đi học ngày nào. Ông Nguyễn Quốc Anh, Phó giám đốc Sở GD&ĐT Hà Tĩnh trả lời Tiền Phong, cho biết trong tỉnh chưa phát hiện trường hợp nào nhiễm Covid -19. Tuy nhiên, đơn vị vẫn theo dõi sát tình hình, sau đó mới có đề xuất với UBND tỉnh. Vì thế, chưa thể dự đoán, tuần tới học sinh Hà Tĩnh có trở lại trường học hay không.

Trao đổi với PV, một số lãnh đạo các sở GD&ĐT cho rằng, thời điểm này quyết định cho học sinh đi học vẫn là quá sớm. Các địa phương tiếp tục nghe ngóng và căn cứ tình hình diễn biến của bệnh Covid-19 để có đề xuất lên UBND tỉnh phương án, thời gian nào học sinh tựu trường.

