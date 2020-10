Nhiều địa phương biến thành ‘sông’: Thủy điện Nghệ An xả lũ có đúng quy trình?

Sáng nay 30/10 nhiều tuyến đường ở TP.Vinh ngập nặng. Người và phương tiện không thể di chuyển. Rất nhiều người không để ý khiến người và phương tiện “mắc cạn” trên đường.

Nhiều tuyến đường ở TP.Vinh ngập nặng

Cụ thể, đường 32 ra đến sân Vinh ngập, rất nhiều xe máy, ô tô chết máy, nặng nhất là đoạn từ Bệnh viện Đa khoa Nghệ An ra đến sân bay Vinh.

Đường Đàm Văn Lễ ( phường Trường Thi) nước vào nhà, đường Đốc Thiết ngập sâu; đường Phong Đình Cảng ngập ngang taluy đường; chợ Hưng Dũng ngập 15-20cm; đường Lý Thường Kiệt thất thủ, ngập sâu; đường Nguyễn Thị Minh Khai ngập nửa bánh xe.

Đoạn từ Bệnh viện Đa khoa Nghệ An ra đến sân bay Vinh

Đêm qua 29/10, tại huyện Thanh Chương hàng trăm hộ gia đình đã phải chạy lũ. Lãnh đạo huyện Thanh Chương cho biết, hiện tại nhiều tuyến đường có khe suối bị ngập như các xã: Thanh Mai, Thanh Xuân, Thanh Lâm, Ngọc Lâm, Hạnh Lâm, Thanh Khê... nước ngập băng buộc phải đóng đường.

Nhà của người dân nhiều xã ở huyện Thanh Chương bị ngập (ảnh báo Nghệ An)

Ngay như thị trấn Dùng đêm qua 29/10 nhiều tuyến đường quanh trung tâm cũng ngập nước. Hơn 23 giờ lãnh đạo thị trấn Dùng còn đi từng nhà để kiểm tra và kịp thời sơ tán người dân và tài sản đến nơi an toàn.

Lãnh đạo thị trấn Dùng đi kiểm tra ngay trong đêm

Do mưa to nên sáng nay 30/10 ngành giáo dục tỉnh Nghệ An cũng đồng loạt thông báo cho các em nghỉ học.

Điều đáng nói cùng thời điểm mà nhiều địa phương đang dần biến thành “sông” thì hàng loạt nhà máy thủy điện trên địa bàn Nghệ An thông báo xả lũ ngay trong đêm.

Cụ thể có 4 nhà máy thông báo xả lũ: Thủy điện Châu Thắng (Châu Thắng, Quỳ Châu), Thủy điện Chi khê (xã Chi khê, huyện Con Cuông) xả lũ vào lúc 17 giờ ngày 29/10; Thủy điện Nậm Mô xả lũ từ 19h ngày 29/10 và Thủy điện Bản Ang (huyện Tương Dương) xả lũ từ 20 giờ 30 ngày 29/10.

Nhà máy Thủy điện Bản Ang thông báo xả lũ

Cũng từ đêm qua 30/10 tại thị xã Hoàng Mai, Xí nghiệp Thủy lợi Hoàng Mai cũng thông báo kế hoạch xả lũ hồ Vực Mấu. Theo đó, nếu trời tiếp tục mưa, hồ Vực Mấu sẽ xả lũ từ 1h-6h sáng 30/10 với lưu lượng từ 20-100m3/s qua 1- 2 cửa tràn.

Dư luận đang băn khoăn: liệu quy trình vận hành xả lũ của các nhà máy thủy điện ở Nghệ An có “vấn đề” hay không? Hay lại vẫn câu “đúng quy trình”, nếu không xả thì còn ngập nặng và dân còn thiệt hại nặng hơn?

"Dự báo cách mấy ngày rồi Nghệ An mưa đặc biệt to, sao không chủ động trước nhỉ. Mà lại xả lũ hàng loạt trong đêm", một người dân nói.

