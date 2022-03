Nhị Nguyên Tịnh thất Bồng Lai: "3 thầy sẽ bị tạm giam thêm 1 tháng nữa"

Mới đây, Nhị Nguyên - người của Tịnh thất Bồng lai đã đăng tải đoạn clip mới thông báo tình hình vụ án sau 2 tháng khởi tố.

Người này cho biết, sáng 7/3 trước đó, cơ quan an ninh điều tra đã tiếp tục tiến hành khám xét Tịnh thất Bồng Lai lần 2. Tuy nhiên, ông Nhị Nguyên khẳng định không có ai bị bắt tạm giam thêm như tin đồn đang lan truyền trên mạng.

Nhị Nguyên thông báo tình hình mới nhất của Tịnh thất Bồng Lai

Đối với 3 người đang bị tạm giam trước đó gồm Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Trùng Dương, hiện các hồ sơ, bằng chứng, bị can đều đã được chuyển lên Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An để điều tra theo thẩm quyền.

"Nếu muốn đi thăm nuôi 3 thầy phải lên trên tỉnh. Hôm qua công an cũng thông báo 3 thầy sẽ bị tạm giam thêm 1 tháng nữa.

Tức từ ngày 4/1 có lệnh khám xét, quyết định tạm giam 1 tháng cho tới giờ đã hết hạn. Cơ quan quyết định giam thêm 1 tháng nữa, từ 6/3/2022 đến 4/4/2022. Hết ngày tạm giam đó rồi tình hình như nào nữa thì mình chưa biết.", ông Nhị Nguyên cho biết.

3 học trò của ông Lê Tùng Vân sẽ bị tạm giam thêm 1 tháng nữa

Dù đang bị điều tra, khởi tố vụ án song những người trong Tịnh thất Bồng Lai vẫn đều đặn xuất hiện trên mạng xã hội, đăng tải video cập nhật tình hình.

Trước đây, việc quay các video đăng lên kênh YouTube sẽ do Nhất Nguyên đảm nhiệm. Từ khi Nhất Nguyên bị tạm giam, Nhị Nguyên là người phụ trách. Động thái này của Tịnh thất Bồng Lai liên tục vấp phải tranh cãi lớn.

Trước đó, ngày 7/3, Cơ quan an ninh điều tra tiếp tục tiến hành khám xét “Tịnh thất Bồng Lai”. Việc khám xét lần 2 này là một hoạt động phục vụ công tác điều tra thông thường.

Đây cũng là hoạt động để củng cố các chứng cứ, để điều tra làm rõ về 3 hành vi của nhóm ông Lê Tùng Vân bị tố giác, gồm: Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân; Loạn luân; Lừa đảo hoặc lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tác giả: Thủy Tiên

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc