Nhậu say, thanh niên không bằng lái giành lấy xe bạn chạy tông chết người

Chiều 14-3, Công an tỉnh Bình Định cho biết Cơ quan CSĐT Công an thị xã An Nhơn vừa thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Lê Văn Chức (21 tuổi; ngụ phường Nhơn Hưng, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định) để điều tra về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Đối tượng Lê Văn Chức vừa nghe đọc lệnh bắt tạm giam

Trước đó, khoảng 21 giờ 30 phút tối 25-12-2021, sau khi nhậu với 2 bạn là Phạm Quốc Việt (24 tuổi, ngụ cùng địa phương) và Nguyễn Ngọc Cung (24 tuổi; ngụ phường Nhơn Bình, TP Quy Nhơn) tại TP Quy Nhơn, Lê Văn Chức thấy Việt và Cung say hơn mình nên nói với Việt đưa xe mô tô BKS 77F6-3265 cho mình chạy.

Mặc dù biết Chức cũng đã uống nhiều bia, nhưng sau đó Việt vẫn đồng ý giao xe của mình cho Chức chạy. Tiếp đó, Chức điều khiển xe chở Cung và Việt từ TP Quy Nhơn về nhà Việt trong tình trạng cả 3 đều không đội mũ bảo hiểm.

Khi qua khỏi cầu Ông Chất ở phường Nhơn Hưng, thị xã An Nhơn, Chức (chưa có bằng lái theo quy định) điều khiển xe chạy phía bên trái đường với tốc độ cao đã tông trực diện vào mô tô BKS 77F1-175.68, do chị V.T.M.L (47 tuổi; ngụ phường Đập Đá, thị xã An Nhơn) điều khiển chở theo con gái 10 tuổi chạy hướng ngược lại.

Vụ tại nạn đã làm chị V.T.M.L bị thương nặng, sau đó được đưa đi cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định. Đến ngày 28-12-2021, chị L. tử vong tại bệnh viện.

Sau khi xảy ra tai nạn, Lê Văn Chức được kiểm tra nồng độ cồn. Kết quả cho thấy, nồng độ cồn trong máu của Chức thời điểm gây tai nạn là 162,72mg/100ml máu, gấp 3,25 lần so với mức cho phép.

