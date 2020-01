Nhậu say ngủ bên vỉa hè, người đàn ông bị 3 thanh niên lạ mặt lục tài sản, suýt mất 40 triệu đồng

Ngày 23/1, Đội CSGT Tuần tra - Dẫn đoàn thuộc Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (Công an TP.HCM) cho biết đã hỗ trợ đưa một người đàn ông có biểu hiện say xỉn, ngủ trên vỉa hè đường Phạm Văn Đồng về công an phường Linh Tây, quận Thủ Đức.

CSGT lay gọi người đàn ông nhưng anh ta không dậy nổi. Ảnh: Tri thức Trực tuyến

Theo đó, vào rạng sáng cùng ngày, tổ công tác của Đội CSGT Tuần tra - Dẫn đoàn thuộc Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt đang làm nhiệm vụ tuần tra thì phát hiện một người đàn ông có biểu hiện say xỉn, ngủ trên vỉa hè đang bị 3 thanh niên lạ mặt lục tìm tài sản trên người.

Khi thấy CSGT lại gần, 3 thanh niên trên này bỏ chạy. Tổ công tác đã gọi người đàn ông trên dậy, nhưng vì say quá người này không dậy nổi. Kiểm tra trên người đàn ông này thấy một cọc tiền trị giá gần 40 triệu đồng cùng nhiều giấy tờ tuỳ thân.

Tại hiện trường, còn có chiếc xe máy và nhiều đồ đạc của người đàn ông này.

Người đàn ông ngủ say tại đồn công an. Ảnh: Bảo vệ pháp luật

Sau đó, tổ công tác đưa người và tài sản về Công an phường Linh Tây hỗ trợ cho người đàn ông có chỗ nghỉ ngơi. Về tới đồn công an, người này vẫn còn say xỉn nên nằm trên ghế bố ngủ tiếp mà không hay biết gì.

Tác giả: Hoàng Yên

Nguồn tin: Báo Đời sống & Pháp luật