Nhậu say mèm, cô gái bị 2 nam thanh niên đưa vào nhà nghỉ giở trò đồi bại

Sáng ngày 13/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành, tỉnh An Giang cho biết, vừa bắt tạm giam Lê Tuấn Dĩ (22 tuổi, ngụ xã Vĩnh An, huyện Châu Thành) và Nguyễn Thanh Nam (23 tuổi, xã Tân Lập, huyện Tịnh Biên) để tiếp tục điều tra về hành vi “Hiếp dâm” sau thời gian điều tra, xác minh.

Đối tượng Dĩ (áo đen) và Nam.

Vào khoảng 12h ngày 10/11/2020, Dĩ cùng vợ và Nam cùng một số người khác tổ chức nhậu tại nhà ngoại vợ của Dĩ (thuộc ấp Tân Thành, xã Tà Đảnh, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang).

Trong lúc nhậu, Nam điện thoại rủ thêm Nguyễn Thị Cẩm Thu tới nhậu. Một lúc sau, Thu cùng bạn nữ tên T. (18 tuổi) đến nhậu chung.

Đến khoảng 17h cùng ngày, cả nhóm uống hết khoảng 2 lít rượu thì nghỉ. Lúc này, T. đòi về nhà. Thấy T. đã say đi không vững nên Dĩ cùng Nam lấy xe mô tô chở T. về.

Trên đường đi, Dĩ nảy sinh ý định quan hệ tình dục với T. nên đã chở T cùng Nam vào nhà trọ, rồi thay nhau thực hiện hành vi đồi bại với cô gái.

Sau khi về đến nhà, T. kể lại sự việc bị 2 nam thanh niên đưa vào nhà nghỉ xâm hại tình dục. Tối cùng ngày, gia đình đã đưa T. đến Cơ quan Công an trình báo.

Tác giả: KIM HÀ

Nguồn tin: Báo Tiền Phong