Nhặt được của rơi, cô gái tống tiền khổ chủ

Ngày 16-11, tin từ Công an TP Hà Nội cho biết Công an quận Cầu Giấy (TP Hà Nội) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Xuyến (SN 1987, trú tại Đồng Phú, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội) về tội Cưỡng đoạt tài sản.

Nguyễn Thị Xuyến tại cơ quan công an - Ảnh: Công an cung cấp

Theo điều tra, Xuyến là nhân viên dọn vệ sinh tại các văn phòng trên địa bàn phường Trung Hòa (quận Cầu Giấy). Sáng ngày 22-9-2021, Xuyến đến tòa nhà Charmvit Tower (số 117 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa) để làm việc thì phát hiện 1 chiếc balo để trên vỉa hè, sát tường rào đối diện chung cư N05. Xuyến mở balo ra thì thấy bên trong có nhiều tài sản nên đã mang về phòng trọ ở ngõ 125 Nguyễn Ngọc Vũ (quận Cầu Giấy) cất giấu.

Sau khi kiểm tra chiếc balo, bị can Xuyến thấy một giấy đi đường có ghi tên và số điện thoại của chủ nhân chiếc balo nên đã liên lạc đòi chuộc với số tiền 10 triệu đồng. Lo sợ mất tài sản và muốn lấy lại giấy tờ nên chủ nhân của chiếc balo đã chuyển 10 triệu đồng cho Xuyến.

Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, nữ bị can nêu trên vẫn không trả lại tài sản cho người bị mất. Sau đó, chủ nhân chiếc balo đã thông báo sự việc bị Xuyến tống tiền lên cơ quan chức năng.

Đến ngày 26-9, Công an phường Trung Hòa đã mời Nguyễn Thị Xuyến đến trụ sở để làm việc. Tại cơ quan Công an, nữ bị can đã khai nhận hành vi chiếm đoạt tài sản của mình.

Công an phường Trung Hòa cũng đã thu giữ 1 điện thoại Realme, 1 balo, 1 laptop nhãn hiệu Samsung, 2 ví da, 1 hộ chiếu cùng các đồ vật, giấy tờ khác liên quan.

Tác giả: Nguyễn Hưởng

Nguồn tin: Báo Người Lao Động