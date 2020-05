Nhân viên cũ bị giám đốc “lôi cổ” khỏi công ty: Cuộc điện thoại “lạ" từ CA!

Ông Ngô Xuân phấn trình bày việc đi đòi lương bị Giám đốc Công ty bảo vệ-vệ sỹ Bảo An đuổi, đánh. Ảnh: Quang Đại

Như Báo Lao Động đã thông tin, ngày 7.5.2020, ông Ngô Xuân Phấn – nhân viên Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ - vệ sỹ Bảo An Nghệ An đến văn phòng công ty đòi nợ tiền lương, không những không đòi được tiền, mà còn bị Giám đốc “lôi cổ” ra khỏi công ty.

Sau khi sự việc xảy ra, Công an phường Hưng Bình (TP. Vinh) đã triệu tập những người liên quan làm việc, lấy lời khai, nhưng đến nay vẫn chưa thông báo kết quả giải quyết cho ông Phấn và những người liên quan.

Ngày 21.5, phóng viên liên hệ ông Hoàng Ngọc Hiếu – Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ - vệ sỹ Bảo An Nghệ An để tìm hiểu sự việc, đồng thời hỏi một số người khác để nắm thông tin.

Ngày 22.5, ông Ngô Xuân Phấn bất ngờ nhận được điện thoại từ một người giới thiệu là cán bộ công an, với nội dung Công ty bảo vệ - vệ sỹ Bảo An mời ông đến Công ty trong ngày để trả lương.

Qua trao đổi, ông Phấn được biết Công ty chỉ trả số tiền lương còn nợ cho ông Phấn, còn những người khác không rõ.

Ông Phấn trả lời là ông không đi, bởi vì nếu Công ty muốn mời ông, thì đích thân Giám đốc phải gọi điện, chứ không phải công an.

“Nếu ông Hiếu – Giám đốc không gọi tôi, thì tôi không đi. Vì nếu một mình tôi đến, ông ấy đánh, đuổi tôi thì sao” – ông Phấn trả lời người gọi.

Người gọi cho ông Phấn nói: “Anh Hiếu nhờ công an gọi, mời bác lên để giải quyết. Bác cứ làm việc với anh Hiếu xem lương như thế nào, còn bây giờ nếu công an xử lý thì anh Hiếu chỉ bị phạt hành chính về hành vi làm bác bị thương một tý đó thôi, chứ thương tích giám định chưa đến mức khởi tố đâu”.

Phóng viên trao đổi với ông Phấn là ông Hoàng Ngọc Hiếu – Giám đốc Công ty lý giải việc “lôi cổ” ông ra khỏi công ty do ông “tổ chức, lôi kéo một số người đến công ty gây rối, còn đập bàn, dọa, đòi đập đánh nhân viên công ty”.

Ông Ngô Xuân Phấn bức xúc: “Nếu ông Hiếu nói tôi như thế, tôi đề nghị công an trích xuất camera, tổ chức đối chất với những người trực tiếp chứng kiến sự việc để làm rõ. Nếu công an TP. Vinh làm không rõ ràng, tôi sẽ tố cáo lên công an tỉnh. Còn việc ông Hiếu nợ lương, tôi sẽ khởi kiện ra tòa án”.

Tác giả: QUANG ĐẠI

Nguồn tin: Báo Lao Động