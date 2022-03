Nhân viên cây xăng vừa đổ xăng cho khách, vừa "buôn" điện thoại gây bức xúc

Sử dụng điện thoại di động ở những nơi có biển cấm, trong đó bao gồm cửa hàng kinh doanh xăng dầu là hành vi không được phép và tiềm ẩn nhiều nguy cơ khó lường. Các thông tin này đã được tuyên truyền, quy định rõ ràng thế nhưng không hiểu lý do gì nam nhân viên cây xăng vẫn hồn nhiên vi phạm.

Ngày 9/3, đoạn clip ghi lại hành động sử dụng điện thoại khi đang làm việc của nhân viên cây xăng được chia sẻ trên các diễn đàn đang gây bức xúc.

Nhân viên cây xăng vừa đổ xăng cho khách, vừa "buôn" điện thoại

Thời điểm này, nam nhân viên lớn tuổi vừa cầm vòi bơm xăng cho khách vừa nói chuyện điện thoại di động rất lâu. Trong khi đó, ngay phía sau biển cấm sử dụng các thiết bị di động đã được ghi rất rõ ràng.

Đoạn clip khoảng 1 phút được ghi lại khiến ai nấy giật mình thon thót. Là người làm việc trong công ty xăng dầu, người đàn ông này chắc chắn phải nắm được quy định. Vì vậy đây là hành động cố ý.



Tác giả: Thiên Thanh

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc