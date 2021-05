Nhân thân bất hảo của hung thủ lừa người phụ nữ câm ra cánh đồng để cưỡng hiếp

Ngày 18/5, Công an huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) cho biết, cơ quan này đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Trần Văn Thiêm (SN 1976, trú tại xã Hưng Lĩnh) để điều tra về hành vi hiếp dâm. Nạn nhân của Thiêm là người phụ nữ hàng xóm bị câm.

Lãnh đạo Công an huyện Hưng Nguyên cho biết, Thiêm là một đối tượng hình sự với nhiều tiền án, tiền sự và nhân thân bất hảo.

Thiêm từng có tiền án về tội trộm cắp tài sản và một tiền án về tội Hiếp dâm với mức phạt 12 năm tù. 3 năm trước, Thiêm mãn hạn tù trở về địa phương sinh sống.

Thiêm tại cơ quan công an.

Tuy nhiên, từ khi Thiêm về quê sinh sống cũng là nỗi "sợ hãi" của người dân địa phương trong vùng. Nhiều người nghe tiếng Thiêm từng vào tù ra tội và hiếp dâm nên ai cũng khiếp sợ. Một số người dân còn cho biết, nhiều lần họ nghe Thiêm có những trò bệnh hoạn nên không ai dám tiếp xúc, gặp gỡ.

Theo điều tra của cơ quan công an, tối 07/5, Thiêm tới nhà người phụ nữ (48 tuổi) bị câm trú cùng xóm. Tại đây, Thiêm tung tin rằng con cái của người này mới bị tai nạn và sẽ giúp đỡ đưa đến hiện trường.

Tin lời nên người phụ nữ này đồng ý đi theo Thiêm. Khi đi ra cánh đồng vắng cách nhà chừng 1km, Thiêm bắt đầu dở trò. Thiêm khống chế người phụ nữ rồi cưỡng hiếp, mặc cho nạn nhân ú ớ khống chế.

Sau khi bị Thiêm giở trò đồi bại, người phụ nữ này chạy về nhà và viết ra giấy để nhờ con lên trình báo với cơ quan công an.

Nhận được tin báo, công an đã vào cuộc điều tra và bắt Thiêm khi đang có mặt tại nhà riêng.

Tại cơ quan công an, bước đầu Thiêm đã cúi đầu khai nhận hành vi phạm tội của mình. Thiêm khai trước khi gây án có uống rượu bia nên đã không làm chủ được bản thân mình. Được biết Thiêm đã có gia đình và 2 con đã lớn.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được Công an huyện Hưng Nguyên điều tra để xử lý nghiêm trước pháp luật.

Tác giả: Ngọc Tú

Nguồn tin: doanhnghieptiepthi.vn