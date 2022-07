Nhấn nhầm chân ga, ô tô lao thẳng vào khu vực chờ xe buýt

Your browser does not support the video tag.

Nguồn clip: Newsflare

Sự việc xảy ra tại một trạm xe buýt ở tỉnh Phrae, Thái Lan và đã được camera giám sát ghi lại.

Trong clip, một người đàn ông ngoại quốc chưa rõ danh tính đang đứng cùng bạn gái ở khu vực chờ xe buýt khởi hành đi Bangkok.

Vài giây sau đó, một chiếc xe ô tô bất ngờ lao nhanh vào bên trong. May mắn là đôi nam nữ đã kịp thời phát hiện ra và tránh được cú đâm.

Một viên cảnh sát cho biết: "Người lái xe nói rằng anh ta đang đưa một người bạn đến bến xe buýt nhưng đã vô tình nhấn nhầm chân ga thay vì chân phanh khi đang đỗ xe".

Được biết, người cầm lái chiếc SUV hứa sẽ bồi thương thiệt hại. May mắn là không có ai bị thương trong vụ việc.

Tác giả: Hải Vân

Nguồn tin: nguoiduatin.vn