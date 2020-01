Nhận lại xe máy bị mất cắp ngày cận Tết

Công an huyện Quỳ Hợp trao trả tài sản bị mất cắp cho anh Lữ Văn Đức (thứ 2 từ trái sang)

Chiều 20/1, Công an huyện Quỳ Hợp đã tổ chức trao trả tài sản bị mất cắp cho anh Lữ Văn Đức (SN 1983) trú tại bản Lầu, xã Châu Phong (Quỳ Châu).

Công an huyện Quỳ Hợp đã hoàn thiện hồ sơ tiến hành trao trả lại tài sản cho anh Lữ Văn Đức.

Trước đó, ngày 6/1 trong Lữ Văn Đức ở xã Châu Phong đang thực hiện giao dịch tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Quỳ Hợp ở khối 17 thị trấn Quỳ Hợp, lợi dụng lúc sơ hở kẻ gian đã trộm chiếc xe máy sirius màu đen trắng của anh Đức BKS 37G1 –65889. Sau mất xe máy, anh Đức đã trình báo cơ quan điều tra công an Quỳ Hợp. Quá trình điều tra, xác minh và bằng các biện pháp nghiệp vụ chiếc xe máy sirius màu đen trắng của anh Đức BKS 37G1 –65889 đang được tiêu thụ tại Xiêng My (Tương Dương). Công an huyện Quỳ Hợp đã xác minh được chủ sở hữu và hoàn thiện hồ sơ tiến hành trao trả lại tài sản cho anh Lữ Văn Đức ở xã Châu Phong (Quỳ Châu) sau 14 ngày bị mất cắp.

Chiếc xe máy sirius màu đen trắng của anh Đức được nhận lại sau 14 ngày bị mất.

Hiện đối tượng trộm cắp đang được công an huyện Quỳ Hợp tiếp tục điều tra làm rõ.

Tác giả: Phan Giang

Nguồn tin: Truyền hình Nghệ An