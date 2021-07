Nhân chứng vụ cháu bé 5 tuổi rơi từ tầng 11 chung cư tử vong: "Tối về tôi không thể chợp mắt"

Theo báo cáo của Ban quản lý toà nhà, khoảng 10h5, nhân viên kỹ thuật trong quá trình kiểm tra đã phát hiện cháu bé 5 tuổi đi lạc tại thang bộ tầng 9 toà A1, sau đó dẫn cháu bé xuống tầng 1 toà A1. Tại đây nhân viên lễ tân đã gọi điện cho bố cháu bé tại căn hộ trên tầng 11 xuống đón cháu lên nhà. Tuy nhiên đến 10h45 phút bố cháu bé lại để con ở tầng 11 để xuống tầng 6 họp với nhân viên. Tầm 11h bố cháu bé chạy xuống tầng 1 hô hoán con bị rơi xuống sảnh văn phòng tầng 3. Ban quản lý cũng khuyến cáo cư dân chú ý đến các cháu nhỏ, tuyệt đối không cho các cháu chơi ở khu vực kính cường lực, lan can, cửa sổ không có rào chắn. Các hộ không đảm bảo an toàn có thể kiến nghị tư vấn thiết kế, gia công căn hộ để đảm bảo an toàn.