Nhân chứng kể phút Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Bình gây tai nạn, bỏ trốn

Chiều 13/5, một ngày sau sự việc ông Nguyễn Văn Điều – Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Bình nghi gây tai nạn làm 3 người thương vong nhưng bỏ trốn khỏi hiện trường được báo chí đề cập, PV VTC News tìm về hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng này.

Hiện trường vụ việc nằm trên đường Trần Thủ Độ ở gần chợ tạm đối diện cây xăng Phiệt Học (phường Tiền Phong, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình).

Câu chuyện về vụ tai nạn diễn ra trong tích tắc, lái xe bỏ trốn khỏi hiện trường để lại phía sau 3 người thương vong… vẫn khiến không ít người bàng hoàng.

Anh T., một người bán hàng tại chợ tạm cho hay, khoảng 18h30 ngày 8/5, khi anh đang bán hàng thì nghe tiếng mọi người kêu to, anh ngẩng lên thấy ô tô tông vào xe đạp của một phụ nữ đi ngược chiều, hất văng xe đạp vào vệ đường. Xe đạp tiếp tục va đập với xe máy đang đứng ở lề đường khiến người đi xe máy bị thương ở chân.

Khu vực xe đạp va chạm với ô tô đi ngược chiều và bị hất văng, sau đó va chạm với một xe máy khác đang đứng ở lề đường.

Cũng theo anh T., ngay sau đó, tài xế lái ô tô gây tai nạn rồ ga, tông vào một xe máy khác, làm người ngồi trên xe máy đó cũng bị hất xuống đường, gãy chân. Ô tô kéo rê xe máy một đoạn đường dài về hướng khu công nghiệp Phúc Khánh (TP Thái Bình), lửa tóe dưới gầm.

“Theo quan sát của tôi, ô tô lúc đó đi tốc độ ít nhất 50km/h. Mọi việc diễn ra quá nhanh nên tôi không nhìn thấy người trong xe”, anh T. nói.

Bà N., một người bán hàng ở chợ này cho hay, thời điểm xảy ra vụ tai nạn, khu vực xung quanh đó vắng người, chợ cũng gần tan.

Theo bà N., vụ tai nạn xảy ra, cả xe đạp và người đi xe đạp bị hất văng vào ngay khu vực biển báo phía trước là trạm xăng dầu. Xe đạp sau đó văng vào một xe máy dựng ở lề đường làm người ngồi trên xe bị thương.

Sau khi ô tô tiếp tục gây tai nạn với một xe máy khác, bà N. thấy có một vật gì đó trong gầm xe và lái xe để như thế rồi chạy khỏi hiện trường, lửa tóe trên đường.

“Chúng tôi xúm lại xem người bị nạn có sao không nhưng bà ấy nằm một chỗ. Chúng tôi không dám nâng bà ấy dậy mà gọi công an phối hợp đưa người bị nạn đi cấp cứu. Giá người gây tai nạn dừng lại trông nom xem người bị nạn ra sao cũng sẽ được người dân tôn trọng, vì tai nạn là điều không ai mong muốn”, bà N. chia sẻ.

Qua tìm hiểu PV được biết, người đi xe đạp là bà P.T.N (SN 1957, trú tại phường Tiền Phong). Bà N. được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Chứng kiến sự việc này, nhiều người dân vô cùng bất bình và đuổi theo tới khu công nghiệp Phúc Khánh thì chiếc xe gây tai nạn bị chặn lại.

Những vết xước còn nguyên trên mặt đá ở lề đường sau vụ tai nạn.

Một người dân có mặt tại thời điểm chiếc xe ô tô mang BKS 29A-995.83 bị chặn lại thông tin, khoảng 18h40 ngày 8/5, 2 thanh niên đi xe SH từ khu vực cây xăng Phiệt Học tới đây hô hoán và nhờ bảo vệ khu công nghiệp Phúc Khánh đóng cổng.

Cổng đóng, hết đường, chiếc xe buộc phải dừng lại. Tài xế chỉ xuống xe khi có lực lượng công an, cơ động tới đây. Qua tìm hiểu, người dân này được biết, đây là chiếc xe vừa gây tai nạn ở gần cây xăng Phiệt Học.

“Khi 2 cảnh sát cơ động tới, tôi thấy người đàn ông trên xe đi xuống bắt tay cơ động và được dẫn đi, không được đo nồng độ cồn. Người này rất điềm đạm, bình tĩnh. Thời điểm đó, trên xe gây tai nạn chỉ có 1 người, trước đầu xe có thẻ ghi xe ra vào Tỉnh ủy nhưng sau đó thẻ này mất lúc nào thì chúng tôi không biết”, người dân này thông tin.

Khi chiếc xe gây tai nạn được đưa khỏi khu vực này, bảo vệ khu công nghiệp mở cổng để công nhân đi.

Cánh cổng khu công nghiệp Phúc Khánh - điểm chặn cuối cùng khiến chiếc xe gây tai nạn bỏ trốn phải dừng lại.

Trưa 13/5, trả lời PV VTC News, ông Nguyễn Tiến Thành – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thái Bình xác nhận, ông Nguyễn Văn Điều – Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Bình là người liên quan đến vụ tai nạn giao thông nói trên.

Ông Nguyễn Văn Điều mới về nhận nhiệm vụ làm Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Bình từ khoảng cuối năm 2019. Ông Nguyễn Văn Điều từng làm Giám đốc Sở Lao động, Thương Binh và Xã hội, sau đó chuyển về làm Bí thư Huyện ủy Quỳnh Phụ (Thái Bình).

Hiện ông Điều bị tạm đình chỉ công tác vì liên quan đến vụ tai nạn giao thông khiến 3 người thương vong ngày 8/5.

