Nhà xe An Phú Quý kinh doanh như thế nào trước khi ông chủ bị bắt vì tàng trữ ma túy?

"Ông chủ" nhà xe An Phú Quý vừa bị bắt về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Ngày 10/9, Công an tỉnh Nghệ An cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Hưng Nguyên đã bắt đối tượng Lê Dũng Thái (sinh năm 1981, trú tại khối 3, thị trấn Hưng Nguyên, huyện Hưng Nguyên) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở và nơi làm việc của đối tượng tại số 113, đường Lý Thường Kiệt, phường Lê Lợi, thành phố Vinh, Công an huyện Hưng Nguyên đã thu giữ 4 túi nilon, bên trong có rất nhiều viên nén (nghi là ma túy dạng MDMA - thuốc lắc) và 2 túi nilon chứa 30gam chất rắn (nghi là cần sa), 2 xe ô tô (1 xe Mercedes, 1 xe Lexus 350), 1 khẩu súng, 25 viên đạn.

Theo Công an tỉnh Nghệ an, đối tượng Lê Dũng Thái từng đã có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản và 2 tiền án về tội đánh bạc. Đáng chú ý, Lê Dũng Thái hiện đang là giám đốc của Công ty TNHH Vận tải và du lịch An Phú Quý.

Là một trong những hãng vận tải hành khách đầu tiên ở Nghệ An cung cấp dịch vụ xe VIP Limousine chạy tuyến Vinh – Hà Nội, Công ty An Phú Quý là doanh nghiệp vận tải đường dài có quy mô lớn trên địa bàn tỉnh Nghệ An với 50 phương tiện vận chuyển.

Tuy nhiên, khá bất ngờ là kết quả kinh doanh công ty này lại không mấy lạc quan khi báo lỗ liên tục.

Theo tìm hiểu của VietnamFinance, Công ty An Phú Quý thành lập ngày 7/3/2017, có trụ sở tại số 54, đường 558, khối 15, thị trấn Hưng Nguyên, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An. Công ty có vốn điều lệ 1,77 tỷ đồng, thuộc sở hữu của Lê Dũng Thái.

Về tình hình kinh doanh, năm 2017 công ty không ghi nhận doanh thu, năm 2018 đạt gần 663 triệu đồng và năm 2019 đạt hơn 1,4 tỷ đồng.

Về lợi nhuận, An Phú Quý báo lỗ trong suốt 3 năm, lần lượt là: -95,5 triệu đồng, -88,4 triệu đồng và -125,4 triệu đồng.

Về tài sản, năm 2017, doanh nghiệp này có tổng tài sản đạt 2,38 tỷ đồng, sau đó tăng lên 4,29 tỷ đồng (2018) rồi 5,68 tỷ đồng năm 2019.

Đối ứng bên nguồn vốn, vốn chủ sở hữu của An Phú Quý duy trì ở mức từ 1,5-1,7 tỷ đồng. Điều này đồng nghĩa nợ phải trả của công ty đã tăng từ hơn 700 triệu đồng (2017) lên 2,6 tỷ đồng (2018) rồi lên hơn 4 tỷ đồng (2019).

Tác giả: Hoàng Sơn

Nguồn tin: vietnamfinance.vn