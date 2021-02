Nhà trai xách 5 can rượu lên thách đấu nhà gái, bố cô dâu có màn xử lý khiến tất cả "xanh mặt", chào thua

Trên mạng xã hội chiều này (26/2), đang xôn xao trước thông tin về màn thách rượu trong một đám cưới ở Kim Sơn, Ninh Bình. Theo người chia sẻ thì trong ngày tổ chức đám cưới, nhà trai đã mang theo 5 can rượu để uống với nhà gái.

Trên bàn tiệc cưới, bố cô dâu cũng tham gia nhiệt tình bằng cách một mình xử lý lần lượt 3 ca (mỗi ca 0,5 lít) rượu trước sự ngỡ ngàng của những người có mặt. Ông cứ thế tu từng can, còn nhóm thanh niên đứng xung quanh không ngừng hò hét, cổ vũ. Có lẽ nhà trai cũng phải "xanh mặt", bái phục trước khả năng của bố cô dâu.

Nhóm thanh niên đứng quanh bàn tiệc, hò reo cổ vũ bố cô dâu uống rượu.

Người đàn ông cứ thế lần lượt tu 3 ca rượu, mỗi can 0,5 lít.

Theo dõi đoạn clip, dân mạng không khỏi kinh ngạc trước tửu lượng của người đàn ông trung niên này. Tuy nhiên, việc uống rượu bất chấp như vậy là quá nguy hiểm, tổn hại đến sức khỏe. Hy vọng ông không bao giờ lặp lại màn uống rượu như thế này thêm lần nào nữa.

Bố cô dâu một mình uống 3 ca rượu trong đám cưới

Tác giả: Quân Anh

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc