Nhà tài trợ mới của Sông Lam Nghệ An có mối liên hệ thế nào với T&T?

CLB Sông Lam Nghệ An.

Dù chưa chính thức ký kết nhưng dường như chắc chắn tân nhà tài trợ đó là Tập đoàn Tân Long, một doanh nghiệp làm về nông nghiệp và các sản phẩm nông nghiệp do ông Trương Sỹ Bá làm Chủ tịch HĐQT.

Thời gian gần đây, dư luận cũng đang xôn xao về việc nhà tài trợ mới sắp tới của đội bóng xứ Nghệ - Tân Long Group có mối liên hệ gì với Tập đoàn T&T?.

Qua tìm hiểu được biết, Tập đoàn Tân Long có mối quan hệ đối tác kinh doanh khăng khít khăng khít với Tập đoàn T&T của bầu Hiển (ngoài Hà Nội và SHB Đà Nẵng là chủ sở hữu còn có các đội tài trợ đặc biệt như Sài Gòn, Quảng Nam, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh là những đội bóng đang tham gia V-League hiện nay).

Từ năm 2014 đến nay, Tập đoàn T&T đã ký hàng chục hợp đồng bán hàng hóa, chủ yếu là nông sản (ngô, đậu tương…) cho Tân Long. Nông sản được Tân Long mua từ T&T sẽ cung cấp cho các nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi ở Việt Nam.

Các hợp đồng mà Tân Long đã ký, nhiều hợp đồng có trị giá lên đến hàng trăm tỷ đồng với tập đoàn T&T. Có thể nói bên cạnh việc hợp tác kinh doanh thì đây có thể coi là món rót tiền khá kín đáo từ bầu Hiển đến ông chủ mới dự kiến sắp tới của chủ sân Nghệ An.

Hơn nữa, năm 2019, T&T Group ký hợp đồng thu mua hạt điều lớn nhất trong lịch sử ngành điều thế giới với Hiệp hội Ngũ cốc và Các sản phẩm khác của Tanzania (The Cereals and Other Produce Board of Tanzania – CPB) với khối lượng 176.000 tấn điều thô mùa vụ 2018.

Hay, ngày 29/7/2020, Tập đoàn T&T Group cũng đã ký kết thành công thương vụ mua 150.000 tấn điều thô từ Chính phủ Bờ Biển Ngà.

Đây là lần thứ 2, Tập đoàn T&T mua trọn gói nguồn hàng từ các quốc gia châu Phi.

Với 2 thương vụ “kỷ lục” trên, dường như đã tô thêm, làm đậm nét hơn nữa mối quan hệ kinh doanh khăng khít của 2 tập đoàn này. Và, như Chủ tịch Tập đoàn Tân Long Trương Sỹ Bá từng khẳng định trước báo giới - “đơn vị là đối tác chiến lược trong dự án kinh doanh điều của Tập đoàn T&T Group”.

Bên cạnh đó, điều đặc biệt, đối với các hợp đồng thu mua hàng hóa, nông sản giữa 2 tập đoàn này, quyền đòi nợ từ các hợp đồng này sẽ được dùng làm tài sản đảm bảo thế chấp cho các khoản vay của tập đoàn T&T tại các ngân hàng. Trong đó, ngân hàng SHB (Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn - Hà Nội) lại là chủ yếu.

Theo đó, Tân Long Gruop đã trở thành khách hàng, “con nợ” thường xuyên của ngân hàng SHB. Riêng đối với ngân hàng SHB - ông chủ CLB bóng đá Đà Nẵng (năm 2009, câu lạc bộ chính thức chuyển đổi mô hình hoạt động sang thành Công ty Cổ phần Thể thao. Công ty Cổ phần Thể thao SHB Đà Nẵng chính thức ra mắt, quản lý đội bóng SHB Đà Nẵng), thì dường như ai cũng biết bàn tay, vị trí của bầu Hiển ở đó là thế nào.

Hơn nữa trong mối quan hệ của 2 tập đoàn này, đối với Tân Long Gruop, ngoài việc là nhà sản xuất và xuất khẩu gạo Japonica lớn nhất tại Việt Nam và Châu Á thì năm 2019, cùng với mục tiêu tăng trưởng, cung cấp cho thị trường nội địa và xuất khẩu, nhà tài trợ sắp tới của Sông Lam Nghệ An đã sản xuất và phân phối thêm sản phẩm gạo chất lượng cao và an toàn cho sức khoẻ người tiêu dùng, với thương hiệu Gạo A AN.

Tuy mới, nhưng đây cũng là 1 trong những sản phẩm chủ lực của tập đoàn Tân Long.

Trân áo đấu CLB Hà Nội xuất hiện logo gạo A An của Tập đoàn Tân Long.

Người hâm mộ bóng đá, nếu nhìn kỹ mùa giải V-League 2021 vừa qua khi xem đối bóng CLB Hà Nội xuất hiện logo A An.

Do đó, hình ảnh sản phẩm trước ngực áo đấu CLB Hà Nội của Chủ tịch HĐQT Trương Sỹ Bá đang trở thành nhà tài trợ của đội bóng bầu Hiển - CLB Hà Nội.

Một điều, khi đề cập đến công tác quản lí, lãnh đạo đội bóng đá hiện nay. Kể từ năm 2022, sau khi ngân hàng Bắc Á rút, CLB Sông Lam Nghệ An sẽ có nhà tài trợ mới như đã dự kiến ở trên. Theo đó, đội bóng xứ Nghệ cũng sẽ thay đổi lớn về cấp thượng tầng. Một nguồn tin đáng tin cậy cho hay, cựu tuyển thủ Văn Sỹ Hùng sẽ về đảm trách vai trò trong Ban lãnh đạo SLNA sau khi đội bóng này được tiếp quản cho doanh nghiệp mới. Và có thể là vai trò Giám đốc điều hành của đội bóng.

Tuy nhiên, như chúng ta đã biết, Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Hà Nội FC thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Thể thao T&T. Trung tâm đào tạo vận động viên bóng đá cho câu lạc bộ bóng đá Hà Nội và là cơ sở đào tạo bóng đá trẻ lớn ở Việt Nam. Ngoài cơ sở đào tạo chính tại Hà Nội, trung tâm còn có cơ sở đào tạo chi nhánh T&T VSH tại Cửa Lò do cựu cầu thủ Văn Sỹ Hùng đứng đầu.

Theo đó, nếu cựu tuyển thủ Sông Lam Nghệ An - Người từng làm việc cho bầu Hiển về đảm trách vai trò mới trong Ban lãnh đạo đội bóng thì sợi dây quan hệ, mối liên kết của ông chủ mới đội bóng xứ Nghệ với T&T lại càng gần hơn bao giờ hết.

Trong 1 diễn biến liên quan, hiện nay, đơn vị vận hành CLB Sông Lam Nghệ An là CTCP Sông Lam Nghệ An (viết tắt SLNA JSC), địa chỉ số 6, đường Đào Tấn, phường Cửa Nam, TP Vinh (Nghệ An). Người Đại diện pháp luật là ông Nguyễn Hồng Thanh.

SLNA JSC được thành lập vào tháng 7/2009 với số vốn điều lệ ban đầu là 15 tỷ đồng, ba thành viên thuộc Tập đoàn TH là CTCP Quản lý dự án TH, CTCP Thực phẩm sữa TH và CTCP Xi măng Đồng Lâm nắm giữ tổng cộng 80%, hai cá nhân còn lại gồm ông Nguyễn Hữu Thắng và ông Nguyễn Hồng Thanh mỗi người nắm giữ 10%.

Giai đoạn 2016-2018, các thành viên thuộc tập đoàn TH và doanh nhân Nguyễn Hồng Thanh đã lần lượt thoái vốn khỏi SLNA JSC. Cập nhật tại ngày 27/7/2018, vốn điều lệ của SLNA JSC là 20 tỷ đồng, trong đó CTCP Đầu tư Xây dựng và quản lý dự án Quốc tế - thành viên thuộc Tập đoàn TH sở hữu 35% còn huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng nắm giữ 10%. Tổng giám đốc hiện nay là ông Nguyễn Hồng Thanh (SN 1950).

Trong giai đoạn 2016-2019, doanh thu của SLNA JSC tăng trưởng khá tích cực, với biên độ lên tới 58%, từ 49,8 tỷ đồng lên 78,6 tỷ đồng, thuộc top đầu trong 14 đội tham gia VLeague. Tuy nhiên, doanh nghiệp này liên tục chìm trong thua lỗ, năm 2019 lỗ sau thuế 21,9 tỷ đồng, đẩy vốn chủ sở hữu tới cuối năm âm tới 450 tỷ đồng, trong khi nợ phải trả là 484,8 tỷ đồng.

Tác giả: Ngọc Tuấn

Nguồn tin: taichinhdoanhnghiep.net.vn