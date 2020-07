Nhà mạng nhắn tin 'dọa' để ép khách đổi SIM 3G?

Các nhà mạng đang tung nhiều khuyến mãi và mời gọi để khách đổi từ SIM 3G sang 4G - Ảnh: Đ.Thiện

Có thuê bao còn cho rằng mình nhận được tin nhắn của nhà mạng khiến anh có suy nghĩ sắp tắt sóng 3G, phải chuyển lên SIM 4G nếu muốn tiếp tục sử dụng điện thoại.

Đủ cách mời gọi đổi SIM 3G lên 4G

Theo phản ảnh, rất nhiều người dùng hiện nay đã và đang được các nhà mạng "ráo riết" nhắn tin, mời gọi, thậm chí có chút "chiêu" khi thông báo để khách đổi từ SIM chỉ hỗ trợ mạng 3G lên SIM hỗ trợ mạng 4G.

Chẳng hạn, "MobiFone xin thông báo: số xxx chưa cập nhật đầy đủ thông tin theo Nghị định 49 của Chính phủ, kính mời quý khách mang CMND đến cập nhật thông tin tại cửa hàng/đại lý: http://hochiminh.mobifone.vn, thay ngay SIM 4G miễn phí khi cập nhật thông tin...", hay "SIM của quý khách đã đến thời điểm bảo hành: để bảo đảm chất lượng dịch vụ, vui lòng đến cửa hàng Viettel để đổi SIM 4G miễn phí (giữ nguyên số, danh bạ, cuộc gọi)"...

Nhiều người tiêu dùng cho rằng cách nhắn tin này không rõ ràng, thậm chí cho rằng nhà mạng đang dùng "thuyết âm mưu" để khiến khách hàng phải tham gia chương trình khuyến mãi của họ.

"Tôi nhận tin nhắn thấy bảo thuê bao mình chưa cập nhật đủ thông tin theo quy định pháp luật nên lo bị cắt, phải vội chạy ra cửa hàng để bổ sung. Đến nơi mới biết thông tin mình đã đầy đủ, nhân viên chỉ đổi SIM 4G miễn phí cho mình. Thấy SIM dùng đã rất lâu mà đổi lên 4G lại hỗ trợ tốc độ truy cập cao hơn nên tôi đồng ý dù biết mình đã trúng "chiêu thức" của nhà mạng" - anh Thanh Phong (Q.Bình Thạnh, TP.HCM) kể lại.

Nhiều lần nhận được tin nhắn của nhà mạng mời gọi đổi SIM từ 3G lên 4G nhưng anh Quang Lâm (Q.Thủ Đức, TP.HCM) không quan tâm vì cho rằng SIM hiện đang dùng rất ổn, gói cước Internet 3G vẫn xài ngon.

"Tôi dùng SIM này đã nhiều năm nay và xài ổn định. Nhân viên nhà mạng còn nhiều lần gọi điện cho tôi đề nghị đổi lên SIM 4G với rất nhiều tiện lợi và khuyến mãi gì đó nhưng tôi hơi e ngại. Hơn nữa, SIM hiện tại đang xài rất tốt nên tôi không có nhu cầu chuyển đổi" - anh Lâm cho biết.

Tuy nhiên, có thuê bao còn phản ảnh bị nhân viên nhà mạng gọi điện "hù" sẽ tắt sóng mạng 3G trong thời gian tới, hoặc thẻ SIM bị hủy nếu không đi đổi SIM lên 4G sẽ không còn dùng mạng di động được nữa...

Không có chuyện bắt buộc đổi lên 4G

Trao đổi với Tuổi Trẻ, đại diện nhà mạng MobiFone giải thích SIM điện thoại theo tiêu chuẩn của tổ chức viễn thông quốc tế ETSI/3GPP có 2 loại là USIM và SIM GSM thường.

Trong giai đoạn đầu cung cấp dịch vụ 2G/3G, nhà mạng cấp SIM GSM cho phép khách hàng sử dụng mạng 2G, 3G.

Tuy nhiên, khi triển khai 4G, tiêu chuẩn công nghệ bắt buộc phải có USIM. Do vậy khách hàng cần đổi sang loại thẻ SIM mới tích hợp cả chức năng SIM GSM và USIM để có thể dùng được cả ba công nghệ 2G, 3G, 4G.

"Việc đổi SIM 4G sẽ mang lại lợi ích cho khách hàng thêm cơ hội tiếp cận với nền tảng công nghệ 4G, tăng tốc độ truy cập Internet lên gấp 10 lần so với mạng 3G. Kèm theo đó là cơ hội được trải nghiệm các gói dịch vụ siêu hấp dẫn trên nền tảng 4G..." - đại diện MobiFone cho biết.

Tuy vậy, đại diện MobiFone thừa nhận trong trường hợp người dùng không đổi sang SIM 4G, họ vẫn được tiếp tục sử dụng SIM 3G với các tính năng như cũ và không bị ảnh hưởng.

Bên cạnh đó, SIM 4G bảo mật, an toàn hơn do được sử dụng thuật toán mới để ngăn chặn hoạt động nghe lén và bảo mật cuộc gọi, danh bạ cũng như dữ liệu lưu chuyển trên mạng an toàn hơn.

Ngoài ra, SIM 4G còn có danh bạ điện thoại lưu được hàng nghìn số, trong mỗi số có thể lưu kết hợp các thông tin khác như email, liên hệ dự phòng...

Đề xuất tắt sóng 2G vào năm 2022 Tại hội nghị giao ban quản lý nhà nước quý 2-2020 của Bộ Thông tin và truyền thông mới đây, bộ này cho biết đã chỉ đạo nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế, tham vấn doanh nghiệp, xây dựng và báo cáo Thủ tướng Chính phủ phương án thúc đẩy sử dụng điện thoại thông minh 4G/5G, đẩy nhanh việc chuyển đổi sử dụng thiết bị đầu cuối từ 2G sang điện thoại thông minh 4G với mục tiêu sớm dừng công nghệ 2G. Trước đó, bộ này đã trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phương án dừng công nghệ di động 2G vào năm 2022. Trong khi đó, Việt Nam dự định sẽ phát sóng mạng 5G ngay trong năm 2020, do đó nhiều ý kiến cho rằng sóng 3G cũng sẽ sớm có kế hoạch "tắt" cùng với 2G để dọn đường cho mạng 5G phát triển. Tuy nhiên, việc quyết định tắt sóng nào và vào thời điểm nào hiện vẫn chưa có quyết định cuối cùng. Một lãnh đạo VinaPhone cho biết: "Chúng tôi đang kiến nghị bộ tắt sóng 2G, vẫn duy trì mạng 3G và 4G".

Tung nhiều chương trình hỗ trợ đổi SIM 4G Nhằm thúc đẩy người dùng nhanh chóng chuyển đổi SIM 3G lên 4G, ba nhà mạng lớn là Viettel, VinaPhone và MobiFone đều triển khai nhiều chương trình hỗ trợ... đến tận nhà khách hàng. Nhà mạng Viettel đang triển khai chương trình "4G 0 đồng" đi kèm ưu đãi đổi SIM miễn phí và tặng lưu lượng data 4G (từ 1GB đến 90GB) để khách hàng trải nghiệm dịch vụ data miễn phí, có cơ hội trúng giải thưởng tới 20 cây vàng. "Những khách hàng chưa có SIM 4G sẽ được các tư vấn viên Viettel đến tận nơi theo yêu cầu để phục vụ đổi SIM trong vòng 24 giờ, hoàn toàn miễn phí" - đại diện Viettel nói. Nhà mạng MobiFone cũng đang cung cấp dịch vụ đổi SIM miễn phí tận nhà theo yêu cầu của khách, tặng thêm các khuyến mãi hấp dẫn... Tương tự, VinaPhone cũng đang có chương trình miễn phí đổi SIM kèm quà tặng 5GB data, hỗ trợ khách hàng đổi SIM ngay tại nhà.

Tác giả: Đức Thiện

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ