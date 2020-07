Nhà dân nứt xé khi dự án Trung tâm thương mại Lotte Mart thi công

Căn nhà của anh Trọng dù được xây dựng tốt, phần bê tông được đổ rất chắc chắn nhưng cũng đã bắt đầu nứt xé từ khi dự án bắt đầu thi công.

Vừa qua phóng viên nhận được phản ánh của người dân có nhà gần dự án Trung tâm thương mại Lotte Mart tại phường Hà Huy Tập, TP Vinh, Nghệ An về tình trạng nhà cửa, công trình của các hộ dân nơi đây bị hư hỏng do ảnh hưởng từ quá trình thi công của dự án.

Đặc biệt, dù chưa hoàn thành quá trình thỏa thuận, đền bù đối với người dân nhưng nhà thầu vẫn tiếp tục thi công. Người dân lo lắng gửi đơn đến các cơ quan chức năng nhưng vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

Đơn kiến nghị của gia đình anh Trọng gửi đến các cơ quan chức năng.

Anh Phạm Trần Trọng một trong những hộ dân bị ảnh hưởng bức xúc: Mặc dù tầng hầm của nhà tôi được đổ bê tông dày đến 25 cm nhưng khi dự án bắt đầu ép cọc thì cũng bị nứt xé dọc rất nguy hiểm. Ngay lập tức tôi đã báo đơn vị thi công để họ có biện pháp an toàn cũng như kiểm tra hiện trạng nhà của tôi cùng các hộ dân lân cận. Đồng thời tôi cũng đã gửi đơn đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền đề nghị làm rõ trách nhiệm, mặc dù sự việc vẫn chưa được giải quyết nhưng đến nay nhà thầu vẫn tiếp tục thi công”.

Cụ thể, từ đầu tháng 4/2020 dự án Trung tâm thương mại Lotte Mart bắt đầu ép cọc dầm, thi công rầm rộ thì phần dầm phía dưới tầng hầm và nhiều vị trí khác trong căn nhà của anh Trọng bắt đầu nứt. Không chỉ riêng gia đình anh Trọng mà nhiều hộ dân lân cận cũng bị hư hỏng.

Tầng hầm của căn nhà anh Trọng được đổ bê tông rất chắc chắn dày đến 25 cm nhưng vẫn bị nứt xé.

Anh Trọng lo lắng: “Phần bê tông còn bị nứt xé dọc như thế thì kết cấu khác còn sẽ như thế nào nữa. Bê tông đã nứt, hư hỏng thì kết cấu nhà sẽ chịu ảnh hưởng như thế nào nữa. Tôi chưa đồng ý với phương án mà hỗ trợ đền bù nhưng trong các báo cáo gửi các cơ quan chức năng, chủ đầu tư cũng như nhà thầu thi công lại ghi rằng các hộ dân đã đồng ý, từ đó họ được tiếp tục thi công”.

Theo báo cáo số 1713/SXD-GĐCL của Sở Xây Dựng Nghệ An về kết quả kiểm tra, xử lý thông tin quá trình thi công tại dự án Trung tâm thương mại Lotte Vinh ảnh hưởng đến nhà dân nêu rõ: Ngay sau khi nhận được phản ánh của người dân, Sở Xây Dựng Nghệ An đã có văn bản chuyển đơn đến UBND TP Vinh xử lý theo thẩm quyền. Ngày 6/6 Đội quản lý trật tự đô thị TP Vinh đã kiểm tra và lập biên bản yêu cầu chủ đầu tư ngừng thi công xây dựng công trình để làm việc trực tiếp với các hộ dân và đơn vị bị ảnh hưởng để thỏa thuận đền bù bồi thường thiệt hại do mình gây ra.

Báo cáo của Sở Xây Dựng Nghệ An về quá trình giải quyết sự việc

Sau đó, chủ đầu tư là Công ty cổ phần Trung tâm thương mại Lotte Việt Nam đã dừng thi công, trực tiếp làm việc với Trung tâm kiểm định xây dựng Nghệ An để kiểm định chất lượng ban đầu đối với một số nhà dân bị ảnh hưởng. Ngày 12/6, tại buổi làm việc giữa Ban quản lý dự án Lotte Mart, đại diện tổ chức và hộ gia đình lân cận dự án, đại diện nhà thầu Fecon, đại diện chính quyền địa phương… đã lập biên bản đồng ý cho nhà thầu tiếp tục thi công dự án.

Ngày 18/6, chủ đầu tư dự án đã có báo cáo về kết quả khắc phục sự cố do quá trình thi công, trong đó chủ đầu tư nêu: “Đến nay công tác sử chữa, khắc phục hư hỏng cho các cá nhân, tổ chức liên quan đã được Công ty cổ phần Fecon thực hiện cơ bản hoàn thành, đại diện các hộ dân bị ảnh hưởng và Công ty cổ phần Trường Thịnh Phát đã đồng ý cho đơn vị thi công tiếp tục tổ chức thi công công trình theo biện pháp thi công đóng cọc do Công ty Fecon đề xuất và dự kiến sẽ tiếp tục thi công vào ngày 24/6.

Dù người dân đang sống trong cảnh bất an, lo lắng nhưng dự án vẫn tiếp tục thi công rầm rộ.

Bản thân anh Trọng cho rằng mình chịu ảnh hưởng trực tiếp, cá nhân anh chưa đồng ý với phương án bồi thường, khắc phục của chủ đầu tư cũng như nhà thầu thi công. Tuy nhiên trong báo cáo nêu các hộ dân đã đồng ý là không đúng với thực tế. Bản thân anh đề nghị chủ đầu tư, đơn vị thi công tạm dừng thi công dự án khắc phục triệt để những thiệt hại cho gia đình anh, có phương án bồi thường hỗ trợ thỏa đáng đối với thiệt hại đã gây ra.

Tác giả: Quang Phong

Nguồn tin: Pháp Luật Plus