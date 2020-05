Nguyên Phó chủ tịch UBND TP. HCM Nguyễn Thành Tài tiếp tục bị điều tra

Cựu Phó chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Tài và Lê Thị Thanh Thúy

Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) tối cao vừa ban hành Quyết định số 33/QĐ-VKSNDTC-V5, trả hồ sơ vụ án Nguyễn Thành Tài, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hồ Chí Minh cùng đồng phạm, có hành vi “Vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí” cho Cơ quan CSĐT, Bộ Công an để điều tra bổ sung.

Trong lần đầu, Viện KSND tối cao đề nghị Cơ quan điều tra làm rõ yêu cầu trưng cầu giám định pháp y tâm thần đối với bị can Lê Thị Thanh Thúy; làm rõ hành vi có dấu hiệu đồng phạm của ông Lưu Văn Thăng (Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty CP Xăng dầu Vitaco), Nguyễn Bình Xuân (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Kim khí TP Hồ Chí Minh), Nguyễn Khắc Thám (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Hóa chất vật liệu xây dựng TP Hồ Chí Minh), Nguyễn Đình Hiền (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thiết bị Phụ tùng Sài Gòn) với bị can Nguyễn Thành Tài; yêu cầu điều tra xác minh làm rõ tài sản các bị can. Tuy nhiên, khi các thông tin điều tra bổ sung được gửi đến Viện KSND tối cao chưa đồng thuận để ban hành cáo trạng.

Trong kết luận điều tra của Cơ quan CSĐT, Bộ Công an, Cơ quan điều tra đề nghị truy tố ông Nguyễn Thành Tài, ông Đào Anh Kiệt (nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TP Hồ Chí Minh), ông Nguyễn Hoài Nam (nguyên Bí thư Quận ủy quận 2), bà Lê Thị Thanh Thúy (nguyên Chủ tịch Công ty Hoa Tháng Năm và Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Lavenue) và ông Trương Văn Út (nguyên Phó Trưởng phòng Quản lý đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường TP Hồ Chí Minh, cùng tội “Vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

