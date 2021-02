Nguyên Kiểm sát viên VKSND tỉnh Nghệ An giữ chức vụ Phó Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy

Sáng (4/2), Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Nghệ An đã tổ chức lễ công bố các quyết định về công tác cán bộ. Dự và trao các quyết định, có ông Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An đã điều động, bổ nhiệm có thời hạn 5 năm đối với ông Phạm Ngọc Cảnh - Phó Bí thư Huyện ủy Quỳnh Lưu, đến nhận công tác tại Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và giữ chức Phó Trưởng ban.

Tiếp nhận và bổ nhiệm ông Nguyễn Hoài An - Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nghệ An đến nhận công tác tại Ban Nội chính Tỉnh ủy và giữ chức vụ Phó Trưởng ban.

Điều động và chỉ định ông Trần Quang Hòa - Trưởng Phòng nghiệp vụ 3 - Ban Nội chính Tỉnh ủy tham gia BCH Đảng bộ, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An trao quyết định bổ nhiệm (ông Nguyễn Hoài An ngoài cùng bên phải). Ảnh: Báo Nghệ An.

Trong 3 nhân sự mới được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An điều động, bổ nhiệm chức vụ, thì ông Nguyễn Hoài An nguyên là Kiểm sát viên VKSND tỉnh Nghệ An, là cựu sinh viên trường Cao đẳng Kiểm sát Hà Nội (nay là Đại học Kiểm sát Hà Nội).

Ông Nguyễn Hoài An có trình độ Thạc sỹ Luật; Cao cấp lý luận chính trị.

Trong quá trình công tác, ông Nguyễn Hoài An được tiếp nhận về Ban Nội chính Tỉnh ủy Nghệ An. Sau một thời gian công tác tại đây, ông An được Tổng cục Thi hành án dân sự tiếp nhận, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nghệ An.

Tác giả: Bùi Tiến

Nguồn tin: Báo Bảo vệ pháp luật