Nguyên Chủ tịch Vodka men ngang nhiên chiếm đoạt tài sản công ty?

Ông Phạm Kinh Kha, nguyên Chủ tịch HĐQT - người đại diện pháp luật của công ty CP Hương Vang (sản xuất, kinh doanh rượu Vodka men) vừa bị cơ quan An ninh điều tra Công an Hà Nội triệu tập để xác minh, làm rõ một số nội dung trong đơn tố giác tội phạm gửi đến Cơ quan an ninh điều tra. Một trong những nội dung tố giác là ông Kha chiếm đoạt trái phép tài sản của Công ty CP Hương Vang.