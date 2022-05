Nguyên Chủ tịch TP Hạ Long bị bắt: Điểm mặt gói thầu tiền tỷ của Đường sông số 3

Công ty cổ phần Quản lý đường sông số 3 (RIMACO No.3, mã DS3) là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực quản lý, bảo trì đường thuỷ nội địa. Dữ liệu từ hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy những năm qua, DS3 đã trúng thầu hàng loạt gói thầu sử dụng vốn ngân sách với tổng giá trị lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Cụ thể, tại Ban Quản lý Vịnh Hạ Long, tháng 10/2020, RIMACO No.3 trúng gói thầu cung cấp vận chuyển nước sạch phục vụ sinh hoạt và khách du lịch tại các điểm công tác trên vịnh Hạ Long 2 tháng cuối 2020 và 2021, giá trúng thầu hơn 1,5 tỷ đồng.

Nhà thầu Công ty cổ phần Quản lý đường sông số 3 trúng hàng loạt gói thầu tiền tỷ tại Ban quản lý Vịnh Hạ Long và Cục Đường thủy nội địa (Bộ Giao thông Vận tải) trong những năm qua. (Ảnh: DS3)

Trước đó, tháng 7/2020, RIMACO No.3 trúng gói thầu quản lý, bảo trì thường xuyên hệ thống phao báo hiệu, biển báo hiệu tại các điểm tham quan và lưu trú nghỉ đêm trên vịnh Hạ Long và khu vực hệ thống điện chiếu sáng nghệ thuật quảng trường cột 3 với giá hơn 23,1 tỷ đồng.

Tháng 6/2020, nhà thầu này cũng trúng gói thầu quản lý, bảo trì thường xuyên luồng đường thủy nội địa - Luồng vào công viên Hòn Xếp (tuyến 4) và hệ thống báo hiệu tại một số vung nước nguy hiểm trên vịnh Hạ Long và vịnh Bái Tử Long, trị giá hơn 9,5 tỷ đồng.

Trong năm 2019, nhà thầu RIMACO No.3 trúng loạt gói thầu với tổng trị giá hàng chục tỷ đồng như: Cung cấp, vận chuyển nước sạch phục vụ sinh hoạt và khách du lịch tại các điểm công tác trên vịnh Hạ Long; Đầu tư 2 bến nổi cập tàu tại khu vực Ba Hang, Vung Viêng của Ban quản lý vịnh Hạ Long; Quản lý, bảo trì thường xuyên hệ thống phao báo hiệu, biển báo hiệu tại các điểm tham quan và lưu trú nghỉ đêm trên vịnh Hạ Long và khu vực hệ thống điện chiếu sáng nghệ thuật quảng trường cột 3…

Tương tự, trong năm 2018, RIMACO No.3 cũng “ẵm” loạt gói thầu: Quản lý, bảo trì thường xuyên hệ thống phao báo hiệu tại một số vùng nước nguy hiểm trên vịnh Hạ Long và vịnh Bái Tử Long năm 2018 - 2019; Cung cấp nước sạch phục vụ sinh hoạt và khách du lịch tham quan vịnh Hạ Long; Bảo dưỡng, sửa chữa một số phao neo, phao báo hiệu bị hỏng di chuyển đến bến trước Hang Cỏ để công bố vùng nước neo đậu…

Nhiều gói thầu trong số này do ông Phạm Hồng Hà - Trưởng ban Quản lý Vịnh Hạ Long ký quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

Bên cạnh đó, trong những năm gần đây, Công ty cổ phần Quản lý đường sông số 3 trúng thầu nhiều gói thầu quản lý, bảo trì tuyến đường thủy nội địa quốc gia do Cục Đường thủy nội địa Việt Nam (Bộ Giao thông Vận tải) mời thầu.

Cụ thể, ngày 11/1/2022, doanh nghiệp này trúng đồng thời 2 gói thầu quản lý, bảo trì tuyến đường thủy nội địa quốc gia khu vực MB 14 và khu vực MB 15 với giá hơn 9,36 tỷ đồng và hơn 7,7 tỷ đồng. Hai gói thầu này đều được ông Bùi Thiên Thu - Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa ký quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu trong cùng 1 ngày.

Trước đó, năm 2021, RIMACO No.3 trúng cả loạt gói thầu dùng ngân sách tại Cục Đường thủy nội địa Việt Nam như: Quản lý, bảo trì tuyến đường thủy nội địa quốc gia khu vực MB 22; Quản lý, bảo trì tuyến đường thủy nội địa quốc gia khu vực MB 15; Quản lý, bảo trì tuyến đường thủy nội địa quốc gia khu vực MB 14; ĐTKC-07-11: Khu vực cầu Chanh - sông Chanh… với tổng trị giá hơn 30 tỷ đồng. Đáng chú ý, tất cả các gói thầu này đều do ông Bùi Thiên Thu ký phê duyệt, trong ngày 29 hoặc 30/12/2020.

Trong diễn biến liên quan, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam cũng ra quyết định cấm thầu 3 năm với DS3 do cố ý cung cấp thông tin không trung thực. Theo quyết định này, DS3 sẽ không được tham gia các hoạt động đấu thầu với tất cả các dự án đầu tư xây dựng, công tác quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa và các công tác khác do VIWA làm chủ đầu tư.

Nguyên nhân là RIMACO No.3 đã cung cấp thông tin không trung thực trong hồ sơ dự thầu, làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu, vi phạm các quy định của Luật Đấu thầu tại Gói thầu “ĐTKC-07-11 Khu vực cầu Chanh - sông Chanh”. Hồ sơ cho thấy, gói thầu trên do Cục Đường thủy nội địa mời thầu, có giá dự toán hơn 2,705 tỷ đồng, vốn sự nghiệp kinh tế đường thủy nội địa 2021. DS3 là nhà thầu duy nhất nộp hồ sơ và trúng thầu với giá hơn 2,704 tỷ đồng.

Tối 14/5, Công an tỉnh Quảng Ninh thông tin ban đầu về vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Công ty cổ phần Quản lý đường sông số 3 và Ban quản lý vịnh Hạ Long.

Theo công an tỉnh Quảng Ninh, kết quả điều tra bước đầu xác định trong khoảng thời gian từ 2017 đến 2021, RIMACO No.3 đã ký các hợp đồng quản lý, bảo trì tuyến đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; ký hợp đồng điều tiết đảm bảo giao thông cầu sông Chanh với Cục Đường thủy nội địa Việt Nam và hợp đồng điều tiết đảm bảo giao thông với một số đơn vị khác.

Quá trình thực hiện các hợp đồng nêu trên, một số cá nhân là lãnh đạo, cán bộ nhân viên RIMACO No.3 có hành vi hợp thức hóa hồ sơ, lập khống chứng từ để nghiệm thu, quyết toán vượt quá khối lượng công việc thực tế để chiếm đoạt tiền của nhà nước. Đồng thời, nhóm này còn thông đồng với một số cán bộ của Ban quản lý vịnh Hạ Long để được tạo điều kiện ký hợp đồng quản lý, bảo trì, đảm bảo điều tiết giao thông tại vịnh Hạ Long trái quy định.

Căn cứ kết quả điều tra, đến nay cơ quan điều tra đã khởi tố 6 bị can thuộc RIMACO No.3 về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Thực hiện lệnh bắt tạm giam 3 bị can gồm: Phạm Văn Phả, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Đỗ Công Hào, Giám đốc, Phạm Văn Chinh, Phó giám đốc.

Đến ngày 10 và 14/5, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục khởi tố, bắt tạm giam đối với các bị can nguyên là lãnh đạo và nhân viên Ban quản lý vịnh Hạ Long. Trong đó, bị can Phạm Hồng Hà là cựu chủ tịch UBND TP Hạ Long kiêm trưởng Ban quản lý vịnh Hạ Long - bị khởi tố, điều tra về hành vi "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

