Nguyên Bí thư chi bộ tử vong tại nhà với dấu hiệu bị thắt cổ

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang, đang phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Bắc Giang làm rõ nguyên nhân ông Phan Minh Tấn (SN 1958, nguyên Bí thư chi bộ thôn Ngọc Sơn, xã Chu Điện, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang) tử vong.



Trước đó, vào chiều ngày 20/4, một người hàng xóm sang nhà ông Tấn mua mật ong, phát hiện ông này chết trên sàn nhà nên thông báo tới lực lượng chức năng.



Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Lục Nam phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh Bắc Giang tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.



Bước đầu, lực lượng công an nhận thấy nạn nhân có dấu hiệu bị thắt cổ (bằng dây thừng) dẫn đến tử vong. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.



Được biết, ông Tấn nguyên là Bí thư chi bộ thôn Ngọc Sơn, sau khi nghỉ công tác ông Tấn cùng vợ nuôi ong bán mật.