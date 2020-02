Nguy cơ dừng chạy tàu đường sắt quốc gia trong tháng 3

Vấn đề nêu trên được đưa ra tại buổi làm việc giữa Tổ công tác của Thủ tướng với Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (UBQLVNN), sáng nay (20/2) tại Hà Nội.

Đường sắt đối diện nguy cơ phải dừng chạy tàu vì vướng mắc cơ chế

Nguy cơ dừng chạy tàu

Ông Vũ Anh Minh - Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) - cho biết, cuối tuần vừa qua VNR mới hoàn thành người đại diện pháp luật. Tuy nhiên, VNR đang gặp rất nhiều vướng mắc liên quan đến vận mệnh của VNR.

Theo ông Minh, một số vướng mắc của VNR không phải do UBQLVNN mà do cơ chế chính sách. VNR đã báo cáo lên Bộ Giao thông vận tải (GTVT), UBQLVNN, thậm chí đã phải có những báo cáo vượt cấp lên Thủ tướng đề kiến nghị tháo gỡ những khó khăn liên quan đến vận mệnh của VNR nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết.

Ông Vũ Anh Minh - Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam

Về giao dự toán ngân sách, ông Minh cho biết, theo định kỳ hàng năm thì trước 31/12/217 Bộ GTVT giao dự toán ngân sách bảo trì để tuần đường, gác chắn hoạt động bình thường, đảm bảo hoạt động đường sắt. Sau đó, VNR ký hợp đồng công ích với 20 công ty của VNR với tổng số 11.315 người lao động trong khối hạ tầng, đảm bảo tuần đường gác chắn trên 1.519 đường ngang và 3.059 km đường sắt đi qua 34 tỉnh, thành dọc chiều dài đất nước. Tuy nhiên, đến hôm nay (20/2) VNR vẫn chưa nhận được dự toán.

“Trên 1 vạn con người chưa có tiền lương và nguy cơ phải dừng tàu là rất cao. Việc dừng tàu sẽ gây ảnh hưởng rất lớn, nhưng nếu cho chạy tàu thì trái luật, thậm chí tuần đường gác chắn nào bị tai nạn thì lãnh đạo đơn vị đó có thể bị khởi tố” - ông Minh nhấn mạnh và cho biết: “Với tư cách là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên VNR tôi đã chỉ đạo cấp dưới làm và nếu sai thì tự chịu, không để anh em phải chịu, “nhưng tôi ra văn bản chỉ đạo cũng sai vì không ai giao cho tôi, chạy tàu cũng sai mà không chạy tàu cũng sai, tình trạng này kéo dài gần 2 tháng nay rồi”.

Ngành đường sắt đang gặp những khó khăn liên quan đến vận mệnh chạy tàu, nguy cơ phải dừng chạy tàu vào tháng 3 tới nếu không được tháo gỡ vướng mắc.

Lãnh đạo VNR thông tin Bộ GTVT và bản thân VNR đã có nhiều văn bản trình Chính phủ, Thường vụ Quốc hội. Các công ty bảo trì đường sắt vốn chỉ 10-20 tỷ đồng và không thể vay được ngân hàng. Tổng Công ty thấy khó quá muốn cho các công ty trực thuộc vay tiền để duy trì nhưng cũng lo sau này kiểm tra, kiểm toán kết luận là sai vì VNR không có chức năng cho vay, vì vậy VNR không thể ký hợp đồng, không thể tạm ứng cho các công ty.

“Hơn 1 vạn tuần đường gác chắn không có lương, không thể duy trì hoạt động tuần đường gác chắn thì không còn cách nào khác là phải dừng tàu vào tháng 3 tới. Việc dừng tàu gây ảnh hưởng tới 3 vạn cán bộ, công nhân viên đường sắt và gián đoạn phục vụ hành khách đi lại, vận chuyển hàng hóa. ” - Chủ tịch VNR khẳng định.

Xem xét đưa VNR trở về Bộ GTVT

Theo Chủ tịch VNR Vũ Anh Minh, trước khi được chuyển giao sang UBQVNN, Bộ GTVT dự kiến giao cho VNR 2 gói dự án và Ban Quản lý dự án đường sắt 2 gói. Tuy nhiên, từ khi có Nghị định 131 thì Bộ GTVT cho biết không thể giao được cho VNR vì VNR không phải đơn vị trực thuộc Bộ GTVT.

“Chúng tôi được giao toàn bộ quản lý, vận hành, khai thác và đảm bảo an toàn 3.059km đường sắt nhưng lại không được giao vốn để thực hiện. Trong khi đó 1 người khác được giao vào đường sắt làm cải tạo nâng cấp, một ông cầm chai nước cho ông kia uống thì sặc là chắc.

Cái chúng tôi cần là đảm bảo an toàn, nâng cao năng lực hạ tầng nhưng người khác có thể lại quan tâm đầu tư làm việc khác, điều đó có thể không sai nhưng không phục vụ cho nhu cầu đường sắt. Nhà mình ở mà người khác vào sửa theo nhu cầu của họ thì làm sao ở được” - ông Minh cho biết.

Lãnh đạo VNR bày tỏ mong muốn các gói dự án được triển khai nhanh để rút ngắn thời gian khó khăn và sau khi dự án triển khai thì năng lực thông qua đường sắt tốt hơn, khai thác vận chuyển đường sắt cũng tốt hơn.

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Cao Lục - Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Phó Tổ trưởng Tổ công tác của Thủ tướng - cho hay: “Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ GTVT và VNR trong mọi trường hợp phải đảm bảo tuyệt đối an toàn và giao thông đường sắt thông suốt”.

Ông Nguyễn Cao Lục - Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Phó Tổ trưởng Tổ công tác của Thủ tướng, phát biểu tại cuộc họp

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ cũng cho biết, tất cả những khó khăn vướng mắc mà VNR nêu đã được đặt trên bàn của Chính phủ, đề nghị Bộ GTVT và UBQLVNN có báo cáo thêm, tuy nhiên việc cần nhất bây giờ là phải giao kế hoạch vốn cho VNR.

“Những gì vướng Luật thì phải kiến nghị sửa Luật. Thủ tướng rất quan tâm và giao lại cho Bộ GTVT và UBQLVNN xem lại cơ quan phụ trách đường sắt, nếu cần thiết thì cho VNR quay trở lại Bộ GTVT để đảm bảo hiệu qủa trong quan lý điều hành. Thủ tướng yêu cầu báo cáo trong tháng 3 tới” - Tổ trưởng Tổ công tác của Thủ tướng thông tin.

Tác giả: Châu Như Quỳnh

Nguồn tin: Báo Dân trí