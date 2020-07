Người vợ nhân từ dù bị phản bội vẫn đến tòa động viên chồng cùng nhân tình

Bị cáo Vũ Văn Tuấn và Lương Thị Hà trong phiên tòa "Vận chuyển trái phép ma túy".

Nuốt nước mắt chứng kiến chồng đưa nhân tình về nhà

Phiên tòa xét xử Vũ Văn Tuấn (46 tuổi, ngụ xã Sơn Cẩm, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) và Lương Thị Hà (29 tuổi, ngụ xã Tri Lễ, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An) về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy” diễn ra trong 2 ngày.

Lúc nào cũng vậy, chị Phạm Thị C. (57 tuổi) đều ra hành lang tòa ngồi với vẻ mặt buồn rầu. Có đôi khi chị nhìn một khoảng không gian nhất định với đôi mắt đỏ hoe. Vừa nghe tôi mở lời hỏi thăm, người phụ nữ ấy đã bật khóc.

“Đời chị khổ cực lắm em ơi. Một lần dang dở rồi mới đến với Tuấn. Vậy mà sau gần 20 năm vợ chồng hạnh phúc nay chị coi như mất hết. Người ta bỏ chị theo nhân tình rồi lại bị bắt vì liên quan đến ma túy”, vừa nói, chị vừa khóc. Theo chia sẻ của người phụ nữ này, khoảng năm 2000, hai người đến với nhau như mảnh vá chắp đổi của cuộc đời. Bởi, cả hai ai cũng từng trải qua 1 lần đổ vỡ trong hôn nhân và có con riêng.

Hơn tuổi chồng cả con giáp nên chị C. luôn quan tâm, chiều chuộng Tuấn. Đến với nhau khi chỉ là hai bàn tay trắng, nhờ sự đồng lòng đồng sức của hai vợ chồng mà họ đã xây dựng được cơ ngơi nhiều người mơ ước là cơ sở mát-xa và nhà nghỉ tại TP Thái Nguyên. Nhưng rồi, chị C. không ngờ khi kinh tế gia đình dần đi vào ổn định thì người chồng lại thay tâm đổi tính.

“Cũng bởi sự có mặt của con Hà đó (ý nói bị cáo Lương Thị Hà - PV), vì nó mà gia đình chị tan nát như thế này”, chị C. ấm ức nói. Người phụ nữ này cho hay, Hà vốn là nhân viên mát-xa làm thuê tại cơ sở của hai vợ chồng. Ngờ đâu, sau một thời gian làm thuê, nữ nhân viên ấy lại trở thành bà chủ. Việc Tuấn và Hà qua lại với nhau khiến nhiều người biết chuyện, bàn tán.

“Chị biết chồng có mối quan hệ ngoài luồng nhưng vì quá thương anh ấy nên không muốn làm căng. Chị chỉ biết lựa lời khuyên chồng nên suy nghĩ lại rằng, ai là người đã cùng mình vượt qua mọi khó khăn để có được cơ ngơi như ngày hôm nay. Nhưng anh ấy như bị bỏ bùa vậy, cứ răm rắp nghe theo người đàn bà đó. Chán nản, có lần chị yêu cầu ký vào đơn ly hôn nhưng anh ấy không chịu, bảo còn thương tôi”, lời chị C.

Không thể chấp nhận cảnh hàng ngày nhìn chồng mình ôm ấp người đàn bà khác, chị C. quyết định dọn ra ngoài sống. Không nhà cửa, chị đành đến tá túc nhà của một người quen. Dù đã vác ba lô ra đi nhưng chị vẫn không thôi quan tâm đến người chồng bội bạc đó. Bởi đối với chị dù sao giữa họ vẫn đang là vợ chồng hợp pháp và tình cảm của chị dành cho người đàn ông bội bạc kia vẫn như ngày đầu. “Nhiều người bảo tôi si mê, khờ dại không bỏ chồng đi cho khỏe đầu, nhưng chị không làm như vậy được. Thực tâm chị luôn mong một ngày anh ấy sẽ quay lại với mẹ con chị”.

Vẫn tha thứ và đợi chồng về

Khi nỗi đau ấy đang rỉ máu thì chị C. tiếp tục nhận hung tin chồng mình và cô nhân tình kia bị công an bắt tại Nghệ An khi đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Ngày nhận được hung tin, chị cuống cuồng lo lắng cho chồng, đồng thời tìm mọi cách để kết nối tìm hiểu thông tin vụ việc. Chứng kiến sự chạy đôn, chạy đáo của chị khiến nhiều người bất ngờ.

Theo đó, ngày 14/12/2019, Tuấn được Cương (khách quen của quán mát-xa) gọi điện đặt vấn đề thuê vào Nghệ An lấy ma túy, sẽ được nhận 60 triệu đồng tiền công. Vì bạn gái quê ở Nghệ An nên Tuấn rủ Hà đi cùng. Tối cùng ngày, cả hai thuê xe taxi đi vào khu vực bản Vẽ, huyện Tương Dương (tỉnh Nghệ An) để nhận ma túy.

Đến khoảng 3h ngày 15/12, khi đi đến khu vực bản Vẽ thì Tuấn và Hà thấy một người đàn ông ngồi trên xe máy vẫy tay ra hiệu dẫn đường. Đi được một đoạn thì Tuấn và Hà lên xe máy ngồi để lên đồi. Sau đó, Tuấn đi bộ một mình lên đồi còn Hà đứng lại chờ. Đi một đoạn thì Tuấn gặp một người đàn ông nhận 1 túi ni lông màu đen có 5 bánh heroin và 30 triệu đồng.

Sau đó, Tuấn đưa cho bạn gái 2 bánh heroin, còn mình cầm 3 bánh heroin để ngược ra bắc. Khi chiếc xe taxi đi đến bản Xiềng Líp, xã Yên Hòa, huyện Tương Dương thì bị tổ công tác công an huyện Tương Dương yêu cầu dừng xe kiểm tra, phát hiện và thu giữ số ma túy có trong người Tuấn và Hà. Cả hai bị truy tố về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy.

Tại tòa, Tuấn thừa nhận đồng phạm với mình trong vụ án này là bạn gái, sống như vợ chồng trong cùng một nhà. Lời khai rành rọt của bị cáo Tuấn khiến chị C. ngồi phía dưới chỉ biết khóc nức nở. Như không muốn nghe thêm những thông tin về mối quan hệ giữa chồng và nhân tình, chị lặng lẽ ra ngoài, ngồi bất thần ở hàng lang tòa. Có đôi khi người phụ nữ ấy đưa tay lên lau nước mắt, rồi lại cúi xuống, đôi vai run lên.

Cầm theo túi đồ lỉnh kỉnh, chị C. cho biết đó là đồ tiếp tế gửi cho chồng. Sau khi sự việc xảy ra dù rất giận chồng nhưng chị không thể bỏ mặc. Do đó, quá trình Tuấn bị tạm giam, đã nhiều lần chị vượt quảng đường dài hơn 400 km từ Thái Nguyên vào Nghệ An thăm nuôi chồng. Điều đặc biệt hơn cả là không chỉ thăm nuôi chồng, chị còn tiếp tế cho Hà – cũng chính là tình địch của mình.

Lý giải về việc làm của mình, chị tâm sự: Dù rất tức người phụ nữ đó, nhưng chị vẫn muốn giúp đỡ. “Tôi muốn qua những việc làm của mình, cô ấy càng nhận ra mối quan hệ sai trái để sống cho phải đạo. Còn về phần chồng của mình, dù anh ấy sai nhưng tôi luôn sẵn lòng tha thứ nếu anh ấy quay về”, chị C. nghẹn ngào nói.

Rồi chị xúc động cho hay, tại lần gặp ở tòa này, khi được chị gửi lời động viên, Tuấn đã gửi lời xin lỗi: “Ngàn lần anh xin lỗi em”. Chị biết anh ấy vẫn còn yêu chị nên mới nói như vậy”, người phụ nữ ấy kể chuyện với tôi mà như đang tự trấn an mình rằng người đàn ông bội bạc kia vẫn đang còn tình cảm với mình.

Rồi chị cho hay, giờ trách móc anh ấy cùng chẳng ích gì nữa. Thôi thì chỉ biết động viên anh ấy cải tạo tốt, để sau này vợ chồng còn có cơ hội gặp nhau. Dù phải chịu nhiều ấm ức, đau khổ từ những hành động của chồng nhưng người phụ nữ này luôn tha thứ. Với tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”, tòa tuyên phạt Vũ Văn Tuấn tù chung thân, tuyên phạt Lương Thị Hà 20 năm tù.

Vừa thấy chồng được dẫn giải ra xe bít thùng, chị C. vội vàng đứng dậy cầm theo túi đồ chạy theo. Dù người chồng ấy có phạm sai lầm lớn đến mức nào thì dường như đối với chị C. đã là quá khứ. Chị vẫn luôn chờ đợi người chồng lầm lỡ nhận ra lỗi lầm của mình. Chỉ mong rằng người chồng hiểu được tấm lòng nhân hậu mà tỉnh ngộ, biết hoàn lương phục thiện trở về với mẹ con chị.

Tác giả: Kim Long

Nguồn tin: Pháp Luật Plus