Người phụ nữ tử vong trong tư thế treo cổ trên hàng rào

Thông tin trên Người Lao Động, nạn nhân được xác định là chị N.M (25 tuổi).

Trước đó, vào sáng cùng ngày, nhiều người bàng hoàng khi phát hiện chị N.M tử vong trong tư thế treo cổ tại hàng rào một nhà dân ở gần chợ Hưng Lộc (xã Hưng Lộc, huyện Thống Nhất).

Ngay sau đó, người dân đã trình báo cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, Công an huyện Thống Nhất lập tức đến hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Được biết, chị N.M đã có gia đình và 1 con nhỏ. Hiện, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình lo hậu sự.

Liên quan đến tình hình an ninh trật tự, ngày 9/7, Công an quận Tân Bình (TP.HCM) phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân hai người tử vong tại một căn nhà cho thuê trên địa bàn phường 4, quận Tân Bình.

Công Lý đưa tin, danh tính hai nạn nhân tử vong được xác định là ông D.V.T (47 tuổi, quê ở tỉnh Hưng Yên) và chị Đ.T.T.H (33 tuổi, ở tỉnh Đắk Nông).

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, một số người sinh sống cùng dãy trọ không thấy ông V mở cửa, gọi không thấy có ai trả lời.

Nghi có chuyện chẳng lành, người dân thông báo cho chủ nhà và công an địa phương.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện hai người bên trong đã tử vong, trong đó thi thể người phụ nữ có vết thương ở vùng cổ, còn người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ.

Hiện, vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra.

