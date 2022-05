Người phụ nữ "thoát bẫy lừa đảo" vì chữ viết quá xấu

Ngày 20/5, Công an xã Ea Nuôl (huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk) xác nhận một người phụ nữ trên địa bàn đã bị các đối tượng lừa đảo qua điện thoại nhằm chiếm đoạt 160 triệu đồng. Nạn nhân là bà T.T.V. (58 tuổi, ngụ xã Ea Nuôl).

Khoảng 8h ngày 18/5, bà V. nhận được cuộc gọi từ số điện thoại lạ tự xưng là công an và hỏi bà V. rằng năm 2002 có mở tài khoản ngân hàng ở Hà Nội không và thông báo có người ở nước ngoài gửi vào tài khoản của bà mấy trăm tỷ nhưng đã tẩu tán hết. Chưa hết, đối tượng tự xưng là cán bộ công an này còn nói, trong huyện Buôn Đôn cũng có 32 người khác giống như bà V. nên yêu cầu hợp tác kiểm tra thông tin, bảo vệ tài sản cho bà.

Tiếp đến, đối tượng trên nối máy cho bà V. nói chuyện với 1 người đàn ông khác cũng xưng là "thủ trưởng công an phá án" và khuyên bà V. hợp tác, rồi hù dọa “nếu gia đình không hợp tác thì tội phạm có thể uy hiếp gia đình và đến gây án cả nhà”. Trước khi tắt máy, người này thông báo, sẽ có thanh tra ngân hàng gọi lại.

Vài phút sau, tiếp tục có một phụ nữ tự xưng công tác ở ngân hàng. Người này đe dọa bà Vân phải gửi tiền gấp đến một số tài khoản để kiểm tra xem có liên quan đến tội phạm ma túy hay không và mọi hoạt động của bà V. đều được theo dõi. Trước khi kết thúc cuộc điện thoại đối tượng này còn "nắn gân" bà V. không được nói vụ việc cho bất cứ ai biết.

Do lo sợ, bà V. cùng chồng đến một ngân hàng để rút 160 triệu đồng và chuyển vào số tài khoản các đối tượng cho. Sau đó, bà V. về nhà mới dám kể cho người thân nghe và được khuyên đến công an xã trình báo vì đã bị lừa đảo.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Ea Nuôl đã cùng bà V. đến ngân hàng để kiểm tra thông tin giao dịch. Tại đây, may mắn khi viết giấy nộp tiền bà V. do chữ xấu nên viết không rõ tên của người nhận khiến nhân viên ngân hàng đánh máy sai họ người nhận tiền và số tiền vẫn bị treo chưa thể gửi đi được. Thế nên bà V. đã được nhận lại toàn bộ số tiền suýt bị lừa đảo.

Qua vụ việc trên, Công an xã Ea Nuôl cũng khuyến cáo, người dân cần tỉnh táo không nên nhẹ dạ, cả tin vào những người lạ gọi điện thoại tự xưng công an, cán bộ…để yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản. Gặp tình huống đấy, người dân cần chia sẻ với người thân, người hiểu biết và trình báo cơ quan công an.

Tác giả: Tuệ Minh

Nguồn tin: nguoiduatin.vn