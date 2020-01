Người phụ nữ kể lại giây phút kinh hoàng khi bị khống chế rồi thoát khỏi bàn tay tử thần của kẻ nổ súng bắn chết 4 người ở Sài Gòn

Khoảng 12h ngày 30/1, hàng trăm cảnh sát thuộc nhiều đơn vị Công an TPHCM đang tiến hành vây quanh khu vực dự án cầu Rạch Kẻ, xã Trung An, huyện Củ Chi, TP.HCM để vây bắt Lê Quốc Tuấn (tự Tuấn Thủy, SN 1987, ngụ huyện Củ Chi, thượng úy cán bộ Công an quận 11) là nghi phạm bắn chết 4 người và làm 1 người bị thương nhập viện cấp cứu ở ấp 5, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, TPHCM vào chiều mùng 5 tết.

Liên quan đến vụ việc, có 1 người đàn ông và 1 người phụ nữ đã giáp mặt nói chuyện với nghi phạm Tuấn vào buổi chiều ngày đối tượng này gây án. Hai người này là ông Trần Ngọc Biển (SN 1978) và bà Võ Thị Bích Vân (SN 1983, cùng ngụ xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi).

Hình ảnh đối tượng Lê Quốc Tuấn.

Theo bà Vân, khoảng 15h10 ngày 29/1, bà đi xe máy hiệu Nouvo mang BKS 59Y2-301.98 tới nhà của ông Biển ở đường Dương Thị Phua, tổ 8, ấp Thạnh Đông để mua sữa bò.

Khi vừa tới trước nhà ông Biển, bà Vân nhìn thấy 1 thanh niên mặc quần short, khoác áo màu đen, đeo khẩu trang chạy xe SH mang BKS: 59L2-615.46 và cầm 1 khẩu súng dài. Thanh niên khống chế bà Vân yêu cầu bà đưa chiếc xe Nouvo. Bà Vân không chịu, ông Biển chạy ra và giằng co cùng nam thanh niên.

Trong lúc giằng co, nam thanh niên nói lớn rằng "đưa xe đây, tao mới giết nhiều người rồi, tao không sợ nữa đâu". Đồng thời, người này lên đạn dí súng vào người bà Vân và đưa cho ông Biển 1 cọc tiền.

Lấy được chiếc xe máy Nouvo của bà Vân, đối tượng tẩu thoát và để lại xe máy hiệu SH. Ông Biển kiểm tra thì cọc tiền chứa 11 triệu đồng. Sau đó, cả 2 trình báo công an.

Trước đó, Công an TPHCM cho biết, vào lúc 14h30 ngày 29/1, Công an huyện Củ Chi tiếp nhận tố giác về tội phạm giết người xảy ra tại vườn nhãn cạnh nhà số 28B đường số 121, ấp 5, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, TPHCM.

Đối tượng gây án là Lê Quốc Tuấn. Bốn nạn nhân tử vong gồm: Vương Ngọc Hưng (SN 1990), Lê Tấn Long (SN 1974), Lê Thành Trung (SN 1992, cùng ngụ huyện Củ Chi) và Huỳnh Ngọc Minh Tùng (SN 1985, ngụ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, là người có 3 tiền án tội "Công nhiên nhiên chiếm đoạt tài sản" và "Trộm cắp tài sản").

Riêng Trần Văn Thạnh (SN 1987, ngụ huyện Củ Chi) đang cấp cứu tại bệnh viện chấn thương chỉnh hình TPHCM.

Theo điều tra, khoảng 14h30 ngày 29/1, Tuấn cùng Lê Quốc Minh (tự Sida, SN 1993, ngụ huyện Củ Chi) đi chung xe máy mang BKS: 5T2-3024 mang theo súng AK đến điểm đánh bạc tại vườn nhãn cạnh nhà số 28B đường số 121, ấp 5, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, TPHCM.

Tại đây, cả 2 bắn liên tục nhiều phát làm 4 người tử vong và 1 người bị thương. Gây án xong, Tuấn lấy xe máy SH mang BKS: 59L2-615.46 rồi về ấp Thạnh An, xã Trung An, huyện Củ Chi. Tại đây, Tuấn bỏ lại xe SH rồi lấy xe máy NouVo mang BKS: 59Y2-301.98 tẩu thoát.

Tác giả: Minh Tuệ

Nguồn tin: Báo Tổ quốc