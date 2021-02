Người phụ nữ dùng "chiêu bẩn" để quỵt tiền bát mì gây phẫn nộ

Your browser does not support the video tag.

Đoạn clip được ghi lại vào ngày 1/2, tại một nhà hàng ở thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc.

Hình ảnh ghi lại được cho thấy, một người phụ nữ đang tự nhổ tóc của mình và cho vào bát mì mà mình đang ăn. Sau đó, người phụ nữ đã gọi phục vụ đến và yêu cầu hoàn tiền lại cho mình.

Tuy nhiên, sau khi đã hoàn tiền cho nữ thực khách, chủ quán mì mới kiểm tra lại camera an ninh và phát hiện ra hành vi của người này. Theo chủ quán, người phụ nữ đã rời đi rất nhanh sau khi nhận được tiền.

Trước đó, một sự việc tương tự cũng xảy ra vào ngày 3/12/2020, tại một nhà hàng lẩu ở thành phố Tấn Thành, tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc.

Cụ thể, một nhóm người gồm 1 nam, 2 nữ đã rủ nhau vào cửa hàng ăn lẩu. Khi đã ăn uống no say, cô gái bỗng nhiên quay sang giật tóc bạn mình rồi thả vào nồi lẩu mà họ đang ăn. Sau đó, cô gái giờ vờ nhặt được sợi tóc trong nổi lẩu rồi "ăn vạ" nhân viên để được miễn phí bữa ăn. Sau một hồi kỳ kèo, nhóm người này đã giảm được gần một nửa hóa đơn.

Tuy nhiên, sau khi kiểm tra lại camera giám sát, nhà hàng phát hiện ra mình bị lừa nên đã nhanh chóng báo cảnh sát. Được biết, 1 trong 3 người này đã bị giam giữ hành chính trong 5 ngày.

