Người phụ nữ bị tắc ruột do ăn quả hồng

Ngày 22/10, PGS.TS.BS. Nguyễn Quang Trung - Giám đốc Bệnh viện Ung bướu Nghệ An - cho biết bệnh viện vừa cứu sống một bệnh nhân bị tắc ruột khi ăn quả hồng.

Bệnh nhân N.T.C., 68 tuổi, ở huyện Nam Đàn, đến khám tại bệnh viện trong tình trạng đau bụng quằn quại. Theo lời bà C., cách đây khoảng 10 ngày, bà có ăn quả hồng, sau ăn 3 ngày bắt đầu xuất hiện đau bụng từng cơn, lúc đầu cơn đau nhẹ và thưa, sau đó đau liên tục không dứt.

Bà đi khám ở một vài nơi trong tỉnh nhưng tình hình chưa được cải thiện, cơn đau ngày một tăng, thậm chí xuất hiện những cơn đau quằn quại kèm cảm giác đầy bụng, ăn không tiêu, buồn nôn, nôn, không ăn uống được gì, cơ thể suy yếu.

Tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, qua thăm khám các y bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị tắc ruột do bã thức ăn.

Nhận thấy tình trạng tắc ruột của bà ngày càng nghiêm trọng, các bác sĩ đã hội chẩn và phẫu thuật nội soi để điều trị tắc ruột bằng phương pháp đẩy khối bã thức ăn lên dạ dày của người bệnh, mở dạ dày lấy bã thức ăn và khâu phục hồi dạ dày hoàn toàn bằng nội soi.

PGS.TS.BS. Nguyễn Quang Trung chia sẻ: “Nguyên nhân gây tắc ruột của bệnh nhân C. được xác định là do 1 khối bã thức ăn kích thước (6x9cm) nằm ở đoạn đầu của ruột non, khối tròn cứng chắc gây tắc hoàn toàn ruột non, phần ruột non bị tắc giãn to phù nề xung huyết chứa đầy dịch ruột. Đây là 1 trong số nhiều bệnh nhân tắc ruột do ăn hồng được điều trị thành công tại bệnh viện”.

Theo bác sĩ Trung, trong quả hồng có chất Tanin gây vị chát và chất Pectin, hai chất này có nhiều ở vỏ hồng. Tanin và Pectin là những chất làm săn niêm mạc ruột, ảnh hưởng nhu động ruột.

Nếu ăn quá nhiều, nhất là vào lúc đói, các chất này cùng với hàm lượng chất xơ có trong quả hồng dưới tác dụng của axit dạ dày sẽ vón lại thành từng khối, nếu các khối bã thức ăn này không được đẩy ra ngoài theo đường bài tiết tự nhiên, chúng sẽ gây tắc nghẽn đường tiêu hóa.

Tuy nhiên, không phải ai ăn hồng giòn cũng bị tắc ruột. Các trường hợp tắc ruột do bã thức ăn này thường gặp ở những bệnh nhân răng yếu, nhai không kỹ hoặc có bệnh lý ruột - đại tràng, người có tiền sử phẫu thuật ở khu vực bụng và dạ dày. Vì vậy, cần hạn chế cho người già và trẻ nhỏ ăn hồng giòn. Nên đổi sang ăn hồng chín mềm hoặc hồng sấy khô (hồng mứt) để tránh bị nghẹn.

