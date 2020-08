Người phụ nữ bại liệt bị sát hại, cướp tài sản

Khoảng 6h ngày 23/8, người nhà tá hỏa phát hiện bà Nguyễn Thị Kim Thoa (SN 1962, ngụ thôn 1, xã Gia Hiệp, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng, bị liệt nửa người nhiều năm nay), tử vong trong tình trạng bị đâm nhiều nhát vào vùng cổ. Xác định đây là một vụ án mạng, Công an huyện Di Linh đã phối hợp với Phòng CSHS Công an tỉnh Lâm Đồng khẩn trương truy tìm đối tượng gây án.

Sau 3 tiếng đồng hồ, lực lượng chức năng đã xác định được Nguyễn Quang Thoại (SN 1994, ngụ thôn 7, xã Gia Hiệp, huyện Di Linh) là người trực tiếp gây nên cái chết của nạn nhân. Sau khi gây án, đối tượng này đã nhanh chân lẩn trốn.

Thời điểm đối tượng Thoại bị bắt giữ

Hàng chục chiến sĩ Công an huyện Di Linh và Phòng CSHS Công an tỉnh Lâm Đồng cùng người dân địa phương đã tiến hành bao vây khu vực được xác định là hung thủ đang ẩn náu. Khoảng 9h cùng ngày, Nguyễn Quang Thoại đã bị lực lượng chức năng bắt giữ khi đang khom mình lẩn trốn ở một gốc cà phê.

Theo Công an huyện Di Linh, Nguyễn Quang Thoại là đối tượng nghiện ma túy nặng, đã nhiều lần đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản. Cuối năm 2019, Thoại đột nhập một nhà dân trên địa bàn xã Gia Hiệp trộm cắp vịt. Khi bị Công an xã Gia Hiệp truy bắt, đối tượng này liền dùng dao đâm một chiến sĩ Công an bị thương. Sau đó, Thoại bỏ trốn khỏi địa phương, đến nay trở về gây ra vụ án mạng trên.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định Thoại sát hại bà Thoa nhằm mục đích cướp tài sản.