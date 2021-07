Người hâm mộ Việt Nam nhận tin vui về Olympic 2021

Ngay trước thềm lễ khai mạc Olympic 2021, VTVCab đã công bố bản quyền phát sóng Thế vận hội Tokyo.

Hình ảnh trong lễ khai mạc Olympic 2021

Theo đó, VTVCab sẽ tổ chức sản xuất, phát sóng đồng loạt các môn thể thao hấp dẫn tại Olympic trên các kênh sóng thể thao như Bóng đá TV, Thể thao TV, Bóng đá TV HD, Thể thao TV HD và ứng dụng ON, ON+, ON Sport.

Như vậy, người hâm mộ sẽ có cơ hội theo dõi trọn vẹn tất cả các môn thể thao, bao gồm các môn có vận động viên Việt Nam tham dự.

Olympic 2021 có 33 môn thể thao với 339 nội dung, 339 bộ huy chương và có khoảng 15.000 VĐV đến từ 195 quốc gia và vùng lãnh thổ tranh tài.

Đoàn thể thao Việt Nam tham dự Olympic Tokyo 2021 với tổng cộng 43 thành viên, trong đó có 18 vận động viên tranh tài ở 11 môn thể thao.

3 kỳ đại hội gần đây, đoàn TTVN đều để lại dấu ấn trong các cuộc thi đấu tại Thế vận hội.

Đặc biệt, tại Brazil năm 2016, xạ thủ Hoàng Xuân Vinh đã đem về thành tích vĩ đại bậc nhất trong lịch sử tham dự Olympic với 1 HCV, 1 HCB ở môn bắn súng.

Năm nay, sự kỳ vọng dồn nhiều vào Thạch Kim Tuấn – một trong top 5 các lực sĩ cử tạ hàng đầu thế giới ở hạng cân 65 kg của nam

Nếu giữ được phong độ như thời gian qua, việc anh làm top 3 của VĐV năm nay là hoàn toàn có khả năng.

Bên cạnh đó, lực sĩ cử tạ nữ Hoàng Thị Duyên cũng tràn đầy cơ hội giành huy chương. Cô đang sở hữu thành tích tốt thứ 3 trong các VĐV nữ tham gia nội dung này tại thế vận hội.

Ngoài ra những vận động viên trẻ như Quách Thị Lan, Nguyễn Huy Hoàng trong lần đầu dự Olympic cũng đặt quyết tâm cao.

Bên cạnh đó, kinh nghiệm của những Hoàng Xuân Vinh, Nguyễn Tiến Minh vẫn nhận được niềm tin của người hâm mộ.

Tác giả: Thùy Linh

Nguồn tin: Báo Giao thông