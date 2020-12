Người đi đường vô tâm quay mặt, thanh niên bị xe khách cán tử vong

Ngày 14/12, Công an huyện Phú Giáo (Bình Dương) đang xác minh điều tra làm rõ vụ tai nạn giao thông khiến một người tử vong trên địa bàn xã Vĩnh Hòa.

Trước đó, mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh một thanh niên té xuống đường nhưng người đi đường thấy không cứu để xe khách cán tử vong khiến dư luận bức xúc.

Clip: Hiện trường vụ việc được camera an ninh cây xăng ghi lại

Theo ghi nhận, vụ tai nạn xảy ra vào 21h30 đêm 11/12 trên đường ĐT741 đoạn qua ấp Vĩnh Tiến, xã Vĩnh Hòa, huyện Phú Giáo, Bình Dương. Nạn nhân tử vong được xác định là anh P.H.P (30 tuổi, ngụ Phú Giáo, Bình Dương).

Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên anh P.H.P điều khiển xe máy trên đường ĐT 741 hướng Bình Dương đi Bình Phước. Khi đi gần tới đèn tín hiệu giao thông đoạn ngã ba cây khô thuộc ấp Vĩnh Tiến, xã Vĩnh Hòa, huyện Phú Giáo thì tự té ngã ra giữa đường.

Thời điểm nạn nhân té giữa đường có 4 chiếc xe máy đi phía sau. Bốn người đi xe máy đều dừng lại nhìn người vừa ngã rồi lại điều khiển xe đi tiếp. Không lâu sau đó, chiếc xe khách lao tới tông trúng khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Tác giả: HƯƠNG CHI

Nguồn tin: Báo Tiền Phong