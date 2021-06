Người dân ủng hộ, nhiều doanh nghiệp vẫn "bàn lùi" lắp camera trên xe khách

Tiện trăm bề

Theo quy định tại Nghị định 10.2020 về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ôtô (có hiệu lực thi hành từ 1.4.2020), trước ngày 1.7.2021, xe chở khách trên 9 chỗ và xe đầu kéo bắt buộc phải lắp camera giám sát trong xe.

Trước thông tin này, người dân bày tỏ sự đồng thuận, cho rằng việc lắp camera có rất nhiều lợi ích, giúp việc quản lý, ngăn ngừa và xử lý sai phạm diễn ra tốt hơn...

"Tôi thường xuyên đi xe khách. Mỗi dịp lễ, Tết khẳng định là có tình trạng nhồi nhét, bắt khách dọc được, chạy sai hành trình... Tuy hiện nay cảnh sát giao thông xử lý nhiều nhưng không xuể. Có những lần họ nhồi khách đến mức không thở được, phải xuống xe. Nếu lắp camera tôi cho rằng họ sẽ không dám vi phạm công khai như vậy nữa. Tôi ủng hộ", ông Nguyễn Văn Dương (Thanh Hóa) chia sẻ.

Cùng quan điểm, ông Lưu Trung Sơn (Phú Thọ) bày tỏ sự ủng hộ đối với việc lắp camera trên xe kinh doanh vận tải: "Việc lắp camera giám sát tôi thấy sẽ thuận tiện cho việc quản lý của cơ quan chức năng. Xe khách nhiều khi họ nhồi nhét khách rất đông. Trong đợt dịch này nếu họ để khách ngồi san sát nhau thì cũng có nguy cơ lây nhiễm nếu 1 người mắc COVID-19".

Camera có thể giúp giám sát người đeo khẩu trang trên phương tiện công cộng. Ảnh: T.T

Trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, ông Hoàng Thế Hanh, Trưởng phòng Vận tải và Quản lý phương tiện, người lái Sở GTVT Bắc Giang cũng cho rằng, việc lắp camera sẽ giúp kiểm soát người đeo khẩu trang, giãn cách trên xe tốt hơn so với giám sát bằng con người. Vị này cũng khẳng định sẽ giám sát các đơn vị thực hiện.

Doanh nghiệp vẫn muốn lùi thời hạn lắp camera

Trước việc Nhà nước yêu cầu lắp đặt từ 1.7, nhiều doanh nghiệp vận tải hiện đang có tâm lý muốn xin lùi thời hạn. Một bộ phận khác mong muốn tạm thời lắp camera đối với những xe lưu thông trên đường, lùi thời hạn lắp đặt với xe ngừng hoạt động do ảnh hưởng dịch COVID-19.

"Việc này sẽ đảm bảo được yêu cầu lắp camera đúng thời hạn quy định, giảm gánh nặng cho đơn vị vận tải và nhà cung cấp camera, tạo điều kiện để nhà cung cấp dịch vụ camera có thể thực hiện lắp đặt, duy trì hoạt động trong thời gian đầu thực hiện", đại diện một doanh nghiệp vận tải Hải Phòng chia sẻ.

Nhiều doanh nghiệp muốn lùi thời gian lắp camera. Ảnh: Chân Phúc

Còn theo một số đơn vị cung ứng camera trên thị trường, thời gian qua Bộ GTVT đã có nhiều công văn tuyên truyền lắp đặt đúng thời hạn nên nhiều doanh nghiệp đã nhập vật tư hàng hoá để cung cấp.

Thực tế theo khảo sát của PV Lao Động tại một số đơn vị cung cấp thiết bị giám sát hành trình trên xe như công ty Cổ phần HC, Công ty thiết bị điện tử Bách Khoa, Công ty TCT… hiện nay mẫu camera hành trình khá đa dạng. Do có nhiều đơn vị nhập hàng nên giá loại camera này đã rẻ so với hơn so với trước.

Cụ thể, giá thiết bị camera góc rộng lắp cho mọi loại xe chỉ khoảng 4 – 5,5 triệu đồng đã gồm trọn gói chi phí simcard và máy chủ năm đầu. Trong khi đó, các năm tiếp theo người mua chỉ cần phải trả trọn gói 100.000đ/tháng cho mỗi xe để duy trì simcard và máy chủ.

“Thiết bị giá trên 6 - 7 triệu là do doanh nghiệp vận tải có yêu cầu bổ sung các tính năng riêng như lắp thêm mắt camera để quản lý khoang hành lý, lắp cảm biến đo nhiên liệu, sử dụng ổ cứng lưu trữ”, đại diện Công ty thiết bị điện tử Bách Khoa chia sẻ

Vừa qua, Hiệp hội Vận tải ôtô Việt Nam đã có kiến nghị lên Chính phủ, Bộ GTVT cho phép lùi thời hạn lắp camera đến cuối tháng 7.2023 "để khâu chuẩn bị kỹ càng và đạt hiệu quả". Tuy nhiên mới đây, trả lời kiến nghị của Hiệp hội Vận tải ôtô Việt Nam, Tổng cục Đường bộ Việt Nam không đồng thuận và yêu cầu các doanh nghiệp vận tải vẫn triển khai lắp camera giám sát trên xe kinh doanh vận tải đúng thời hạn quy định. Tổng cục Đường bộ Việt Nam khẳng định, quy định lắp đặt camera giám sát trên xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách có sức chứa từ 9 chỗ trở lên, xe container, xe đầu kéo là điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô nhằm mục tiêu giám sát hành vi của người lái xe, giám sát tình hình an ninh, trật tự trên xe và bảo đảm ATGT.

