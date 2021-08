Người dân TP Vinh ngỡ ngàng bị phạt vì ‘ra đường không cần thiết’

Một tài xế đưa ra nhiều giấy tờ đi đường nhưng đều quá hạn hoặc không đúng theo yêu cầu bị dừng kiểm tra, xử phạt trên đường Quang Trung, TP Vinh sáng 18-8 - Ảnh: DOÃN HÒA

Hôm nay 18-8 là ngày đầu tiên 25 phường, xã của TP Vinh, Nghệ An đồng loạt tổ chức các chốt kiểm soát cố định, lưu động để kiểm tra việc người dân ra đường không có việc cần thiết trong thời điểm thành phố đang cách ly xã hội theo chỉ thị 16.

Đây là đợt ra quân nhiều nhất từ trước đến nay với sự tham gia của tổ công tác liên ngành, nhiều lực lượng như công an, cảnh sát giao thông, quân đội, bảo vệ dân phố, Đoàn thanh niên nhằm thắt chặt hơn việc cách ly xã hội của người dân, đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19.

Ghi nhận của Tuổi Trẻ Online trong sáng 18-8, tại các chốt kiểm dịch ở các xã, phường, ngoài nhóm shipper, các cán bộ công chức, công nhân đi làm việc thì có không ít người dân ra đường "không cần thiết".

Khi lực lượng chức năng chưa tuần tra, tại một số đoạn đường vắng hay công viên, người dân vẫn đi bộ, đạp xe tập thể dục. Thậm chí, một số cụ ông còn mang cả... bàn cờ ra chơi, dù theo chỉ thị 16, tại các địa điểm công cộng này, chính quyền địa phương đã cấm các hoạt động vui chơi thể thao.

Dù đang cách ly xã hội, một số người ở TP Vinh còn đem bàn cờ ra công viên chơi - Ảnh: ANH TUẤN

Trên các cung đường, người dân đều có thể bị kiểm ra bất cứ lúc nào. Chỉ những người có đầy đủ các loại giấy tờ chứng minh đi làm (theo mẫu của thành phố, có xác nhận của cơ quan đơn vị hoặc phường xã nơi cư trú), đi mua sắm mặt hàng thiết yếu mới được qua các chốt kiểm tra này.

Một số người khi bị dừng kiểm tra trình bày đủ mọi lý do như đi làm, đi chợ hay đi thăm người thân đều bị yêu cầu quay về do không mang giấy tờ tùy thân hay giấy đi đường. Những người không nêu được lý do ra đường đều bị xử phạt vi phạm, mức 1-3 triệu đồng/người.

Ngoài các chốt lưu động trong thành phố, UBND TP Vinh đã lập 14 chốt chính kiểm soát người dân ra vào tại 14 cửa ngõ của thành phố. TP Vinh cũng yêu cầu các shipper xét nghiệm PCR 7 ngày/lần, có nhật trình giao nhận hàng, thẻ hành nghề lực lượng shipper do phường, xã quản lý.

Ông Lê Sỹ Chiến - phó chủ tịch UBND TP Vinh - cho biết từ hôm nay, thành phố giao các phường, xã lập các chốt kiểm tra người dân ra đường nhưng sẽ lưu động theo các tuyến đường của phường khi mật độ lưu thông đông.

Các chốt sẽ kiểm tra giấy tờ đối với người đi làm, đi mua sắm. Trước mắt, riêng người đi chợ thì chỉ tuyên truyền, nhắc nhở. Từ ngày 20-8, nếu người dân đi chợ không có phiếu, hoặc có phiếu không đúng ngày theo quy định của thành phố sẽ bị xử phạt.

"Người dân cần chấp hành quy định 'ai ở đâu ở đấy', chỉ ra ngoài trong trường hợp cần thiết để cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh", ông Chiến nói.

Làm việc với Công an TP Vinh vào sáng 18-8, thiếu tướng Phạm Thế Tùng - giám đốc Công an tỉnh Nghệ An - yêu cầu đối với các trường hợp F1, nếu trốn tránh việc cách ly thì kiên quyết xử phạt hành chính, thậm chí xử lý hình sự khi đủ căn cứ; đồng thời xử phạt đối với các trường hợp ra ngoài đường, tham gia giao thông khi không thật sự cần thiết.

25 phường, xã ở TP Vinh đồng loạt lập các tổ kiểm tra người đi đường. Trên các cung đường, người dân đều có thể bị kiểm ra bất cứ lúc nào - Ảnh: DOÃN HÒA

Đoàn thanh niên hỗ trợ kiểm tra giấy tờ của người dân, đảm bảo việc phòng, chống dịch COVID-19 - Ảnh: DOÃN HÒA

Chỉ những người có đầy đủ các loại giấy tờ chứng minh đi làm (theo mẫu của thành phố, có xác nhận của cơ quan đơn vị hoặc phường xã nơi cư trú) đi mua sắm mặt hàng thiết yếu mới được qua các chốt kiểm tra - Ảnh: DOÃN HÒA

TP Vinh cũng yêu cầu các shipper phải xét nghiệm PCR 7 ngày/lần, có nhật trình giao nhận hàng, thẻ hành nghề lực lượng shipper do phường, xã quản lý - Ảnh: DOÃN HÒA

Những người không nêu được lý do ra đường đều bị xử phạt vi phạm, mức 1-3 triệu đồng/người - Ảnh: DOÃN HÒA

