Người dân ra vào TP Vinh cần giấy tờ gì từ ngày 24-9?

21 địa phương ở Nghệ An thành "vùng xanh" Với việc TP Vinh thực hiện theo chỉ thị 19 từ 24-9, đến nay toàn bộ 21 huyện, thành phố, thị xã ở Nghệ An đều trở thành "vùng xanh", các hoạt động kinh tế, xã hội trở lại trạng thái bình thường mới. Hiện chỉ còn một số khu vực nhỏ khu dân cư phong tỏa, thực hiện cách ly phòng chống dịch. Kết quả trên đạt được sau hơn một tháng tỉnh Nghệ An đồng loạt giãn cách xã hội các địa phương theo chỉ thị 15, chỉ thị 16 và xét nghiệm diện rộng ở "vùng đỏ". Tối 23-9, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An ghi nhận một bệnh nhân COVID-19, là F1 đã được cách ly từ trước. Trong số 1.813 bệnh nhân COVID-19 ở Nghệ An có 1.696 bệnh nhân ra viện, 16 người tử vong và hiện còn 101 bệnh nhân đang điều trị.