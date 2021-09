Người dân phố biển Cửa Lò chằng chống nhà cửa ứng phó bão Côn Sơn

Để sẵn sàng ứng phó với diễn biến của bão và mưa lớn trong những ngày tới, Văn phòng thường trực Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nghệ An đã ra công điện gửi các đơn vị địa phương rà soát phương án ứng phó và triển khai công tác phòng, chống thiên tai trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19. Đặc biệt là phương án sơ tán đảm bảo an toàn trong trường hợp xảy ra bão mạnh, mưa, lũ lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, đồng thời đảm bảo phòng, chống dịch và an toàn cho các địa điểm sơ tán.