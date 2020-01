Người đàn ông vừa châm pháo bị cảnh sát bắt quả tang

Sau đêm giao thừa Canh Tý (25/1), những màn pháo hoa tự phát rực sáng ở thị trấn Đức Thọ (Hà Tĩnh). Lực lượng cảnh sát túc trực liên tục tại các điểm xảy ra pháo nổ.

Tại đường Nguyễn Thị Minh Khai, thị trấn Đức Thọ, cảnh sát bắt quả tang Nguyễn Xuân Hải cùng một người đàn ông khác (chưa rõ danh tính) đang châm ngòi pháo hoa loại 36 quả. Họ đã bị đưa về trụ sở cảnh sát để làm việc.

Nguyễn Xuân Hải bị bắt quả tang khi vừa châm pháo xong. Ảnh: Tiến Đạt.

Người dân tại đây cho biết năm nào cũng có người mua pháo về nổ để chào năm mới. Nhiều gia đình quan niệm đầu xuân phải nổ pháo mới may mắn cả năm.

Trao đổi với Zing.vn lúc 5h cùng ngày, thượng tá Nguyễn Huy Hùng, Phó trưởng Công an huyện Đức Thọ, cho biết đơn vị đã tạm giữ 28 người liên quan đến việc sử dụng pháo trái phép.

"Ngoài những người đã bị tạm giữ, chúng tôi đang tiếp tục xác minh, đấu tranh nhiều trường hợp khác", thượng tá Hùng nói.

Đề cập đến chuyện pháo nổ sau đêm giao thừa, thượng tá Trần Hải Trung, Trưởng Công an huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh), cho biết địa phương này huy động 100% lực lượng gồm công an chính quy, công an xã, dân quân tự vệ đến từng điểm để cắm chốt nhằm đảm bảo trật tự, hạn chế pháo nổ đêm giao thừa.

Theo thượng tá Trung, phía công an tỉnh cũng tăng cường tổ 141 về huyện này để đảm bảo về an toàn giao thông, kiểm tra nồng độ cồn trong dịp Tết.

Năm nay, Hà Tĩnh tổ chức bắn pháo hoa tại 3 điểm: TP Hà Tĩnh, thị xã Hồng Lĩnh và thị xã Kỳ Anh.

Huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh (khoanh đỏ). Ảnh: Google Maps.

Tác giả: Tiến Đạt

Nguồn tin: Zing.vn