Người đàn ông tử vong sau buổi làm việc với công an

Trước đó, đêm 28/12, Công an xã Nhơn Mỹ bắt ổ cờ bạc (sau nhà ông K.). Trong quá trình vây bắt, lực lượng công an xã có dựng xe trước hẻm của người dân để vào ổ cờ bạc.

Tuy nhiên lúc công an ập vào bắt thì ông K. có say xỉn, cùng người con trai xảy ra mâu thuẫn với công an và có những hành động chống đối lực lượng chức năng. Vì vậy, công an xã đã mời cha con ông K. về trụ sở để làm việc. Khi ông K. và người con trai đang ngồi tại công an xã (chưa lấy lời khai) thì Trưởng Công an xã thấy ông K. ngồi gục tại bàn làm việc nên kêu con trai và ông K. và vài người chở ông K. lại Trạm y tế xã điều trị.

Không may, sau đó, nạn nhân đã tử vong.

Sáng ngày 29/12, bộ phận Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh đã qua khám nghiệm cũng đã ra kết luận ông K. bị đột quỵ.

Sau khi hay tin ông K. tử vong, nhiều người kéo đến Trạm Y tế xã Nhơn Mỹ theo dõi sự việc. Một số người hiếu kỳ đã quay video rồi đăng lên mạng xã hội và thông tin rằng công an đánh chết người, gây hoang mang dư luận.

“Khi ông K. tử vong, công an không hề đánh hay tác động vào cơ thể ông này. Địa phương đã vận động gia đình đồng ý nhận thi thể ông K. về chôn cất (người con trai đã ký vào biên bản khám nghiệm tử thi, đồng ý kết quả khám nghiệm).

Tuy nhiên một số người họ hàng ông K. không chịu và đang kích động gây rối, hiện địa phương đang vận động hòa giải để họ tuân thủ theo pháp luật”, Giao thông dẫn lời lãnh đạo UBND xã Nhơn Mỹ.

